Így él az a 8 millió ember, akit három hónapja elvágtak az internettől

A telekommunikáció korlátozása azt jelenti, hogy közel három hónapja mintegy nyolcmillió ember hirtelen visszacsöppent az internet előtti világba. Korábban a kasmíriak mindennapjaihoz ugyanúgy hozzátartoztak az okostelefonok, mint bárhol máshol a világban. A fiatalok ott is az interneten nőttek fel, online tájékozódtak a világról, játszottak egymással vagy ismerkedtek másokkal. Az egyetlen különbséget talán csak az jelentette a világ többi részéhez képest, hogy már korábban is rendszeresen blokkolták az internetet, de ez rendszerint néhány napot jelentett.

Az augusztus eleji szigorítások közül néhányat már feloldottak. Vonalas telefonon már lehet beszélni, igaz, a nyugati világhoz hasonlóan alig használják, a lakosság öt százaléka rendelkezik ilyennel egy becslés szerint. Jelentősebb változás, hogy egy hete a mobilokat lehet használni telefonálásra és sms-küldésre, de az internetet továbbra is blokkolják.

A Quartz, a Vice és a Buzzfeed is több helyivel beszélt arról, hogy milyen visszacsöppenni az internet előtti világba. Többen is beszámoltak rendkívüli esetekről, például hogy milyen nehéz mentőt hívni egy baleset esetén. Az általános hangulatot viszont sokkal inkább a hétköznapi kihívások uralták, mint a Google vagy az internetes játékok hiánya.

Magáról a telefonhoz való nexusáról azt mondta a Quartznak egy helyi férfi, hogy nagyjából tíz napig reflexből nézegette a képernyőjét, ezt követően megfeledkezett róla. Személyesen azonban két okból is jelentős befolyással volt életére a blokkolás.

Egyrészt erre az időszakra volt időzítve az esküvője, de a lakodalmi bulit el kellett halasztania a kijárási tilalom miatt. A lemondás miatt személyesen kellett felkeresnie a rokonait, és szerinte ezek a megszaporodó, bejelentés nélküli látogatások jelentették az első nagyobb változást az internet nélküli világban.

Másrészt az internet lelövése romba döntötte a vállalkozását. Bútorok gyártásával és kereskedelmével foglalkozott, és azt követően indult be igazán az üzlet, hogy helyi lapokban kezdett el hirdetni. Majd amikor egy nap kipróbálta a Facebookon való hirdetést, a forgalma négyszeresére nőtt, az egész tartományból jöttek megrendelések. Az internet blokkolása azonban teljesen ellehetetlenítette a vevőszerzést, és a forgalma ötödére-tizedére esett augusztus eleje óta.

Számos megkérdezett beszélt arról, hogy a letölthető sorozatok vagy a számítógépes játékok hiányában unatkoztak vagy álmatlanul szenvedtek éjszakákon át. „Próbáltam könyveket olvasni, de nem ment” – mondta egy kasmíri egyetemista, aki Dubajban tanult, és éppen a rokonait látogatta meg. „Az unokatestvéreim megőrültek. A legfiatalabb 11 éves, és általában YouTube-videókkal tölti az idejét. A 16 éves általában számítógépes játékokkal játszik, a 20 éves pedig mindig a közösségi médián van vagy online néz filmeket. Egyszerűen nem tudtak semmit csinálni” – mondta.

A kasmíri fiatalok körben általános a hasonló kétségbeesés az internet hiánya miatt, bár többen is mondták, hogy hozzászoktak már a helyzethez. Visszatérő érzés, hogy a mindenre választ adó Google és a világ híreinek hiányában elveszettnek érzik magukat. „Úgy éreztem magam, mint egy láncdohányos, aki nem tud cigit venni magának” – mondta egy 29 éves pszichológus.

Van, akinek a legfrissebb mémtrendek hiányoznak a legjobban, és mindig ezekről kérdez, ha vonalas telefonon fel tudja hívni az unokatestvéreit. „Ezekben a napokban végiggörgetem a régi WhatsApp-csoportbeszélgetéseimet, megnézem a videókat és a csoportfotókat, nézetegem a mémeket. Néhányuk nagyon jó” – mondta egy 20 éves tanuló.

A hasonló, újonnan fogant igényekre pedig több leleményes vállalkozó is lecsapott. Néhányan például elutaztak az első olyan helyre, ahol már van internet, és tömeges letöltésbe kezdtek. A letöltött, népszerűbb tévésorozatokat pedig pendrive-okon árulják nagyjából négyszáz forintnyi rúpiáért. „Elmentem egy ilyen boltba, és vettem tíz szezont különböző sorozatokból. A szórakozásom megoldódott” – mondta egy elégedett kasmíri vásárló. Szerinte minden kasmíri fiatal ezeknek a cserélgetésével van elfoglalva, akit éppen nem vegzálnak az indiai biztonsági erők.

Szintén új üzleti lehetőség a parabola antennák beüzemeltetése. „Az emberek korábban az interneten nézték a pakisztáni hírműsorokat. Most viszont drága műholdas kapcsolatot vásárolnak, hogy tudják nézni a pakisztáni csatornákat a tévéjükön. Minél jobban felidegesítik magukat a kasmíriak iránt az indiai tévékből áradó gyűlöletre, annál többet nézik a pakisztáni adókat” – folytatta. Leegyszerűsítve a konfliktus is ebből az ellentétből származik: a hindu többségű India korábban többször is azzal vádolta a muszlim Pakisztánt, hogy támogatja a szakadár fegyveres csoportokat a muszlim többségű Kasmírban.

Amíg a mobiltelefonokat nem lehetett használni, a vonalas hálózaton is nyerészkedhetett az a kevés ember, akinek volt ilyen kapcsolata. A vonalas telefonnal rendelkező házak előtt olykor sorok alakultak ki, nagyjából 40 forintnyi rúpiát kértek el egy telefonálásért.

