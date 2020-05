Így kanyarodunk rá az újabb lazításokra: tovább csökken az aktív fertőzöttek száma

A kormány döntése értelmében a korlátozó intézkedések tovább enyhülnek az ország Budapesten kívüli részén, azaz immár Pest megyében is. A vendéglátóhelyek belső, zárt részében már lehet tartózkodni és a játszóterek, parkok is kinyitnak hétfőtől. A szállodák, panziók fogadhatnak vendéget.

Közzétették a friss adatokat megyei bontásban is; érdemes kiemelni, hogy Zala megyében ismét 12 új beteget jelentettek, ezzel két nap alatt 30 új fertőzött került be a zalai statisztikába, összesen már 206 esetről tudunk. Pest megyében csak eggyel nőtt a fertőzöttek száma 460-ra, Budapesten 1636 beteg van, 17-tel több, mint tegnap.

