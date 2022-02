Ilyen is szökőévenként fordul elő Mészáros Lőrinccel

A projektre a környezetvédelmi engedélyt a fővárosi kormányhivatal adta ki, de azt civilek a bíróságon támadták meg, furcsállották ugyanis, hogy egy ekkora projekt, ami zöld területeken is keresztülvezet és számos fát is ki kellene vágni miatta, megkapta az engedélyt. A bíróság ma a másodfokú ítéletében visszavonta a környezetvédelmi engedélyt - írja a Forbes.

Nem áll le, de átalakítják a tervet. Fotó: youtube

Most újraindul a környezetvédelmi eljárás, ahol a beruházó a fenti ítélet alapján kell, hogy meggyőzze majd a kormányhivatalt, a nagyberuházás megfelel a környezetvédelmi elvárásoknak. „A NIF Zrt. és a Budapest Fejlesztési Központ (BFK), mint a beruházói konzorcium tagjai a bíróság döntésének eleget téve minden tekintetben közreműködnek az újrainduló eljárásban” – így a Déli Körvasút projekt felelőseinek nyilatkozata.

Az biztosnak tűnik, hogy az illetékes Érdi Járási Hivatal majd szigorúbban kell, hogy eljárjon ezek után, mint először tette. És az is biztos, hogy ettől a projekt nem fog leállni, csak átalakítják azt.

A főváros egyik legnagyobb vasúti beruházása zajlik a déli kerületekben, ahol a Ferencváros-Kelenföld szakaszt újítják fel és fejlesztik, a projekt látványos eleme a Rákóczi-híd melletti Déli vasúti összekötő híd felújítása és kiszélesítése (ez részben már el is készült). A vonal a Kopaszi-gát mellett fut Kelenföld felé, keresztül a nyugalmas, zölddel és sportpályákkal, játszóterekkel teli Hamzsabégi parkon. A vasúti töltést itt kiszélesítenék és a mostani kettő helyett 3-4 vágány futna itt, a zajterhelés csökkentése végett mindezt egy hatalmas betonalagútba rejtenék.

A terven szereplő harmadik vágány helyén jelenleg a park húzódik, ebből venne el a beruházás. Eddig a park útként volt megjelölve (egy gyalogút valóban végighúzódik rajta, ami fontos biciklis útvonal is egyben), ezt átminősítették azóta zöldterületté.

A legérdekesebb kérdés, hogy van-e alternatívája a vonalnak? A helyi civilek szerint sántít a beruházó BFK azon érvelése, hogy az elővárosi vonatforgalom sűrítése miatt van szükség a fejlesztésre, a vonalat ugyanis teherforgalom is használja, a kapacitásbővítés számukra is kifejezetten kedvező. A helyeik szerint a teherforgalom nőne meg látványosan, és nem értik, hogy azt miért kell az egyik legsűrűbben lakott budapesti kerületen keresztül vezetni. Főleg, hogy a kormány felgyorsította a V0-ásnak hívott vasúti körgyűrű építését is, ami a fővárost elkerülő vasúti gyűrű. Egy, a mostaninál lejjebb felhúzott dunai vasúti híddal a forgalmat át lehetne terelni ide Kelenföldről.