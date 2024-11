Ipartörténet: árverezik a becsődölt Tungsram egyik gyárát

Fáradhatatlanul próbálja értékesíteni a felszámoló a becsődölt Tungsram megmaradt darabjait. Ezúttal a nagy múltú magyar vállalat zalaegerszegi üzemét árverezik november 8-tól 18-ig. Ez már a sokadik alkalom lesz, a kikiáltási ár 1,4 milliárd forintra csökkent, de legalább megtartják az árverést.

Ez nem mondható el két másik árverésről: eredetileg a Tungsram 2 milliárd forintra értékelt védjegyeire és egy sportpályára is lehetett volna licitálni, de érdeklődés hiányában ezeket az árveréseket nem is aktiválták. Így most egyedül a zalaegerszegi üzemre várják az ajánlatokat, de itt sem garantált a siker. Ennyi pénzért az esetleges vevő a becsődölt cég 7,11 hektáros területen elhelyezkedő üzeme, irodái és raktárai mellett egy 743 négyzetméteres üres telket is kaphat.

Gyakran eredménytelenek az árverések

Fotó: MTI

Apró gondot jelenthet, hogy az ingatlannak jelenleg van egy bérlője.

Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy 2023. február 20-án a cég működtetését átveszi a Scintilla Fémalkatrész Kft., így biztosítva az ott dolgozók munkahelyét. Az új cég a felszámolás ideje alatt bérelni fogja a telephelyet és a gyártó gépeket, később pedig vásárlással tulajdonossá válhat

– írta Balaicz Zoltán polgármester. A Scintilla Fémalkatrész Kft. a volt tungsramos dolgozókat rendes munkavállalói szerződéssel vette fel. A korábbi árveréseken a Scintilla nem vette meg a gyárat, hanem maradt bérlő, vagyis a polgármester jövendölése egyelőre nem vált valóra.

Ugyanakkor van példa sikeres árverésre is. Lapunk írta meg tavaly szeptemberben, hogy valakinek nagyon kellett a Tungsram vagyonának egyik legértékesebb darabja, vagyis a nagy múltú vállalat ugyan becsődölt, azért még bőven vannak olyan részei, amiért ezek szerint érdemes milliárdokat kifizetni. A felszámoló tavaly augusztus közepén írt ki árverést. Az 1,8 milliárd forintos Tungsram-csomag elemei:

az egyik leánycégben lévő 67 százalékos üzletrész (1,18 milliárd forint),

a kisvárdai gyár (637 millió forint),

301 darab ipari gép (46 millió forint).

Az árverés tavaly szeptemberben zárult le és nem alakult ki hatalmas licitálási verseny. Mindössze egyetlen 1,8 milliárd forintos ajánlat érkezett be, ezzel pedig az ismeretlen vásárló kényelmesen meg is nyerte az árverést. Nem maradt sokáig ismeretlen a vevő: a Xanga-cégcsoporthoz tartozó és repülőgép-hajtómű alkatrészeket gyártó Aero Space Power Kft.

Az 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért felszámolás alá kerül a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot. Persze ekkor már lehetett sejteni, hogy hamarosan vége a dalnak, hiszen Jörg Bauer elnök-vezérigazgató 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek (ebből 276 embert a kisvárdai gyárból küldtek el) és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta a tavalyelőtti országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de – a kormányfő szavajárásával – szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.

Jörg Bauer 2018-ban vette át a Tungsramot a General Electrictől (az amerikai óriáscég nem véletlenül menekült ebből az üzletágból), ekkoriban nagy modernizációs tervekről beszélt, de ezekből nem lett semmi. 2018-ban a Tungsram Operations Kft. 65,2 milliárd forintos bevétele mellett 4,7 milliárd forintos, 2019-ben 73,3 milliárd forintos forgalom mellett 9 milliárd forintos, 2020-ban pedig 72,4 milliárd forint árbevétel mellett további 8 milliárd forintos veszteséget termelt. A cég leginkább exportra dolgozott, de csak bérekre évente mintegy 20 milliárd forintot költöttek, az anyagi kiadásaik pedig közelítették a 60 milliárd forintot. Vagyis már csak túl drágán tudtak volna a világban eladhatatlan és elavult, jövőtlen termékeket gyártani.