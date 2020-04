Ismét jöhet a hétvégi kijárási szigor - megjelent a rendelet

A tapasztalatok alapján a polgármesterek élnek is ezzel a felhatalmazással. A fővárosban a népszerűbb, önkormányzati tulajdonban lévő helyeket lezárják a látogatók előtt, így a Margitszigetet, a Hajógyári-szigetet és az Óbudai-szigetet. Van település, ahol a polgármester kötelezővé teszi a maszk viselését az utcákon is, kutyasétáltatásra pedig csak a lakhely 1 kilométeres körzetében 30 perces időtartamot engedélyez.

Csütörtökön délután jelent meg a kormányrendelet, mellyel a múlt hétvégéhez hasonlóan extra jogokat kapnak a települési polgármesterek. Így saját hatáskörben a területükön az általánosan érvényben lévők mellett szigorúbb korlátozásokat is elrendelhetnek.

