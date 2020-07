Ismét több mint 600 milliót költene Orbán Viktor a Kormányzati Ügyfélvonalra

A korábban cikkünkben is megírt 718 milliós forrás után ismételten pénzt ad a kormány az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztésére (hivatalos nevén Kormányzati Ügyfélvonal) – a Járvány Ellenes Védekezési Alapból kivont 604,05 millió forint mozgatásáért a pénzügyminiszter és a belügyminiszter a felelős.

Emellett a Miniszterelnöki Kabinetiroda hatáskörébe tartozó központi tartalékból is valamivel több mint 2,37 milliárdot csoportosítanak át a határozat szerint, ebből a legjelentősebb tételt a Magyar Kézilabda Szövetségnek jutó, 990 milliós forrás jelenti, míg a rendőrség részére 766,188 millió forintot ad a kormány. Fővárosi tételekre is pénzt fordít a kormány: a „Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok” címszóra 166 millió forint , míg Budapest és az agglomeráció fejlesztésére 100 millió forint megy majd. Az átcsoportosított forrás maradékát, 46,12 milliárd forintot az Országgyűlés Hivatala kapja.

