Itt van Lázár János és a MÁV nagy terve: plázák lehetnek a pályaudvarokból is

Az első kalapba azok az állomások tartoznak, ahol nemzetközi forgalom is van, a négy nagy budapesti pályaudvar (Déli, Keleti, Nyugati, Kelenföld) mellett, Debrecen, Győr és Szeged.

„Köztulajdonban tartani, de a fejlesztésükbe külső forrást is bevonni, hogy több helyen, gyorsabban és nagyobb eredményt lehessen elérni – ez a lényege annak az országos állomásmegújítási programnak, amelynek megvalósítására az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a MÁV-csoport pályázatot ír ki” – tudatta honlapján a MÁV.

