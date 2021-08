Jakab Ferenc: igen bíztatóak a Covid-orrspray klinikai vizsgálatai

A CEBINA osztrák biotechnológiai cég tegnap jelentette be a német URSAPHARM Arzneimittel közösen szponzorált, 2. fázisú klinikai vizsgálatának első eredményeit, amely bizonyítja, hogy az azelasztin-hidrokloridot tartalmazó antiallergiás orrspray hatékonyan csökkentette a vírusfertőzést SARS-CoV-2 pozitív betegeknél – számol be a bíztató eredményről Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa Facebook-posztjában.

Jakab Ferenc virológus szerint a Covid ellen ez az orrspray is felveszi majd a harcot. Fotó: youtube Jakab Ferenc virológus szerint a Covid ellen ez az orrspray is felveszi majd a harcot. Fotó: youtube

A magyar professzor, valamint a CEBINA munkatársai Dr. Robert Konrattal, a Bécsi Egyetem professzorával együttműködve már hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy az azelasztin-hidroklorid erős SARS-CoV-2 vírusellenes hatást mutatott a laboratóriumi, in vitro vizsgálatokban. Ezeket az előzetes eredményeket az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem Virológiai Tanszéke is megerősítette, vizsgálataikban olyan fő vírusvariánsokat is használva, mint a delta változat.

A biztató laboratóriumi eredmények hatására, a CEBINA partnere, az URSAPHARM kettős-vak, placebo-kontrollos klinikai hatékonysági vizsgálatot végzett 84 fő SARS-CoV-2 fertőzött önkéntes bevonásával. A vizsgálat a Kölni Egyetemen történt.

„Az első eredmények nagyon biztatóak, hiszen az egy hetes azelasztin-hidroklorid tartalmú orrspray-vel végzett kezelés nagymértékben csökkentette a SARS-CoV-2 vírusterhelést a vizsgált személyekben” – írja a magyar professzor.

Az azelasztinnal kezelt betegeknél a vírusok mennyiségének 97 százalékos csökkenését figyelték meg a kontrollcsoporthoz képest. A vizsgálat végén elvégzett molekuláris vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az azelasztinnal kezelt betegek szignifikánsan nagyobb arányban váltak PCR negatívvá.

Ezek a klinikai adatok megerősítik a Pécsi Tudományegyetem virológusai által korábban, emberi orrszöveten elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, ahol az azelasztin kezeléssel drasztikusan sikerült csökkenteni a SARS-CoV-2 fertőzést. Mivel az orrban és a torokban megjelenő magas vírusszám súlyosabb lefolyású betegséget eredményezhet, valamint a vírus átadásának a lehetősége is nagyobb ebben az esetben, az orrspray használata mind a fertőzött, mind pedig a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyeknek egyaránt ajánlott lehet.

"Az azelasztint egyébként allergia-gyógyszerként már 30 éve biztonságosan használják szerte a világon, így a klinikai vizsgálatok eredményei alapján, akár azonnal be is lehetne vezetni” - jegyezte meg Dr. Nagy Eszter a CEBINA alapítója és vezérigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy az azelasztin hatékonyságának bizonyítása a SARS-CoV-2 főbb változatai ellen – beleértve a delta változatot is – tovább növeli az azelasztin orrszöveten történő, helyi alkalmazásának fontosságát a COVID-19 kezelésében.

Jakab Ferenc szerint, - aki augusztus elején úgy nyilatkozott, hogy a negyedik hullám erősebb lehet az elsőnél -, a fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért sürgősen új lehetőségekre van szükség a vakcinák kiegészítésére, a korai stádiumú fertőzések kezelésére, valamint a vírus terjedésének csökkentésére, ezért kiemelkedően fontosnak tartja a friss klinikai vizsgálat most közzétett első eredményeit.