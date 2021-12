Jakab Péter: a rendszer kíméletlen ellenfele maradok

Erről lesz szó az interjúban:

Beszélgetésünk előtt egy nappal jelentette be Orbán Viktor, hogy Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek. Mit szól hozzá?

Nincs benne meglepő, hiszen Orbán Viktor pártállamot épít, aminek az a sajátossága, hogy minden fontosabb pozícióba pártkatonákat helyeznek az Állami Számvevőszék elnökétől kezdve a legfőbb ügyészen át egészen a köztársasági elnöki posztig. Ez azért probléma, mert nem képes egy pártpolitikus köztársasági elnökként megtestesíteni a nemzet egységét. Ezért mondjuk mi, az ellenzék, hogy közvetlen köztársasági elnökválasztásra van szükség. Döntse el a nép, hogy ki az, aki számukra képes megtestesíteni a nemzet egységét. Kétlem, hogy Novák Katalin az lenne.

Hogyan fogják leváltani a 9 évre bebetonozott személyeket kormányváltás után?

Van, akit nem leváltani kell, hanem lecsukni. Mert, aki legfőbb ügyészként végig asszisztálta a nemzet kifosztását, őt nem leváltani kell, hanem elszámoltatni azért, amit tett. Ő bűnrészessé válik és ennek megfelelően kell Polt Péter esetében eljárni. Kérdés, hogy ha valakit 9 évre kineveznek, megfelel-e a jelenlegi alaptörvénynek, mert még a fideszes alaptörvény is tiltja a hatalom kizárólagosságára való törekvést. Márpedig,

amikor pártkatonákat nevezünk ki 9 évre kulcspozícióba, akkor a hatalom koncentrációja valósul meg, amely a jelenlegi alaptörvény szellemiségével is szembemegy.

Hozzáteszem, jelenleg Magyarországnak nincs alkotmánya. Van egy fideszes alaptörvénye, de nincs alkotmánya. Nincs olyan társadalmi szerződése, amit a választók kötnek a hatalom birtokosaival. Ezért meg kell teremteni azt az alkotmányt, amelyik biztosítja a hatalom vonatkozásában a fékek és ellensúlyok rendszerét és ily módon megakadályozza, hogy pártállam épülhessen ki.

Kit tartana az ellenzék alkalmasnak a legfőbb ügyész pozíciójára?

Több név is felmerült, amikor az ellenzéki együttműködéséről beszélünk, de ezt nem a nyilvánosság előtt kell kitárgyalni. Ha megvan a kiválasztott, akkor azt megfelelőképpen kell bejelenteni.

És mikor lesz meg a kiválasztott?

Egyelőre a programalkotás folyamata zajlik. Fontos, hogy betartsuk a lépcsőfokokat. Én nagyon szeretném, hogyha december-január tájékán a programalkotás folyamata befejeződne, ezt követően a listán még elvitatkozunk egy darabig, de azt is rövidre kell zárni. Aztán jöhet a kormányváltás, és ezt követően a kulcspozíciókba meg kell nevezni azokat az embereket, amelyekben konszenzussal meg tud állapodni az ellenzék.

Völner Pál esete rendszerhiba

Nem mehetünk el szó nélkül Völner Pál ügye mellett sem. Ha már az ellenzék az elszámoltatást tűzte zászlajára, felmerülhet-e, hogy a Fidesz megpróbálja ezt a helyzetet a maga javára fordítani úgy, hogy egyfajta önreflexióként tálalja azt? Mondván, lám-lám, mi sem tűrjük el ezt a fajta viselkedést és kivetjük magunk közül, aki korrupt.

Ez édes kevés a magyar embereknek. Itt nem Völner Pál 83 milliós sikkasztásáról kell beszélni, hanem arról, hogy egy országot loptak el a fideszes oligarchák. Maga a miniszterelnök és közvetlen környezete is érintett ebben. Tiborcz István esetében ha csak az Elios-botrányt nézzük, 13 milliárdos visszaélésről van szó, amit az OLAF feltárt. A magyar kormány pedig úgy döntött, hogy inkább nem kéri az uniós pénzt, ne az uniós állampolgárokat károsítsa meg ezzel a 13 milliárddal, hanem a magyar adófizetőket. Völner Pál 83 milliója tehát a nagy egész szempontjából aprópénz. Azt feltételezem, hogy Völner Pál korrupciós ügye rendszerhiba.

Mit ért rendszerhibán?

Maga a NER a korrupcióra épül. Egy korrupt rendszerben az számít rendszerhibának, amikor valaki nem megfelelően oszt vissza, vagy valamelyik nagyhalat, maffiafőnököt megkerülve vesz részt a korrupciós ügyben. Feltételezem, hogy

Völner Pállal most példát statuálnak, hogy ebben a korrupt rendszerben illik betartani a maffiafőnök által megszabott hierarchiát.

Orbán Viktor azt mondta, nem tudott az ügyről és a sajtóból értesült róla. Feltételezhető, hogy Varga Judit, igazságügyminiszter is hasonló álláspontot képvisel. El tudja ezt képzelni?

Szerintem Orbán Viktor volt az, aki megadta a kilövési engedélyt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy az ő tudta nélkül a fideszes Polt Péter vádat merne emelni egy kormánytaggal szemben, ha arra Orbán Viktor előzetesen nem adja a jóváhagyását.

Azt már tudjuk, mi a terv a bebetonozott személyekkel. Kormányváltás esetén mi lesz az elmúlt 10 évben milliárdos vagyonra szert tett NER-lovagokkal?

Az elsődleges feladat, hogy Magyarország csatlakozzon az európai ügyészséghez. Ez az, amihez nem kell pénz, csak akarat és hál' Istennek, ebben teljes a konszenzus az ellenzékben. Emellett fel kell állítani - akár román mintára - egy magyar korrupcióellenes ügyészséget, mely elkezdi az uniós források által nem érintett közpénz nyomát felderíteni.

Én nagyon szeretném ezeket az embereket rabláncon látni,

ennek az első és legfontosabb garanciája az igazságszolgáltatás függetlenségének a helyreállítása. Lényegében ezt várja el Brüsszel is hazánktól. Ha ez végre megvan, nemcsak hogy elzárjuk a pénzcsapokat, tehát megállítjuk a lopást és ily módon több marad a magyar emberek pénztárcájában, hanem végre az az uniós 6000 milliárd forint is megnyílik Magyarország számára, ami a helyreállítási alapban vár.

Rabláncon látná a NER-lovagokat

Nézzük tovább az elképzett forgatókönyvet. Sikerül leváltani a bebetonozott személyeket, helyreáll az igazságszolgáltatás függetlensége és zajlik az elszámoltatás. Hogy látja a Fidesz és a NER viselkedését ellenzékben? Az elmúlt 10 évben rengeteg pénzt halmoztak fel a holdudvarhoz tartozó személyek, arról nem is beszélve, hogy a sajtó nagyrésze is a tulajdonukban van. Lesz „fegyver” ahhoz, hogy a Fidesz megpróbálja megbuktatni a kormányt.

Lopott pénzből nem lehet tőkeerős hátországot építeni demokráciában.

Akik ma azt gondolják, hogy lopott pénzből tőkeerősek, azok lehet, hogy holnap koldusbotra fognak jutni, mert azt a pénzt nem ők termelték meg, hanem a magyar adófizetők. A Fidesz rendszerét maga a maffia feje, Orbán Viktor tartja össze, ő a zárókő a boltívben.

Ha ő megbukik, ha a zárókövetet kivesszük a boltívből, akkor az össze fog omlani és maga alá fogja temetni a saját rendszerét. Az biztos, hogy nagyon sokan akarnak majd a Fidesz elnöki pozíciójára pályázni, ezért gyanítom, hogy marakodás, összeveszés lesz a Fidesz jövője, ha Orbán Viktor megbukik. Márpedig 2022-ben meglesz erre a lehetőség.

Márki-Zay Péter a lapunknak adott interjújában azt mondta, idézem: „Orbán Viktor arra szavaz, hogy én fogok nyerni, erre számos jelet ad”. Ezzel egyet tud érteni?

Minél aljasabb eszközöket használ Orbán Viktor a hatalom megtartására, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy készül a bukásra. És valóban olyan döntéseket látunk, amik rendkívül csúnyák és aljasok. 9 évre próbálják meg választás előtt a kulcspozíciókban bebetonozni a saját embereiket, látjuk, hogy az állami vagyont minél nagyobb mértékben próbálják alapítványi keretek közé átterelni. Lehetővé teszik a voksturizmust, hogy a billegő körzeteket átköltöztetett szavazók döntsék el akár fiktív lakcímek segítségével. Ezek mind arra engednek következtetni, hogy 12 év után most először készül arra Orbán Viktor, hogy a kormányrudat elveszítheti.

A jogászok egyébként nem csak akkor tudnak kreatívak lenni, ha ki kell szervezni a vagyont, hanem majd akkor is, amikor azt vissza kell adni az embereknek.

Említettük már az ellenzéki program összeállítását, ez milyen fázisban van jelenleg? Milyen pontokban a legnehezebb megegyezni?

90 százalékban megvagyunk. Sikerült konszenzussal a legégetőbb kérdéseket leütni és a közös nemzeti minimum megvan. Van még körülbelül 10 százaléknyi vitás kérdés, amelyeket viszont nem a nyilvánosság előtt kell megbeszélni.

Mi volt az első, amivel kezdték a program összeállítását? Milyen területnek vágtak neki először?

Legfőképp az alapelveket kellett tisztázni. Amikor tavaly augusztusban az első pártelnöki értekezlet összeült, azt mondtam, hogy ezen az első pártelnökin itt vagyok, a másodikon akkor leszek itt, ha írásban rögzítjük, hogy Magyarországon lesz elszámoltatás. És nemcsak az elmúlt 10, hanem az elmúlt 30 év hibáit is ki akarjuk javítani. Ha lehet ez a közös program origója, akkor van értelme tovább folytatnunk, mert akkor valódi rendszerváltást akarunk. Nem volt ellenvetés. Ezt követően elindult nagyjából egy több mint egy évig tartó szakmai munka, melyben nemcsak a pártelnökök vettek részt, hanem már szakpolitikusok is, akik elkezdték az alapelveket rögzíteni. Ezt követően egyre mélyebbre és mélyebbre ástunk a programalkotásban.

Mikor találkozott először Márki-Zay Péterrel és milyen volt az első benyomása?

Hódmezővásárhelyen 2019 őszén, az önkormányzati választás előtt találkoztunk először. Ezt követően a borsod 6-os időközi országgyűlési választás előtt találkoztunk, majd tavaly decemberben már privát körülmények között, ahol megfogalmazta a kérését, hogy támogassuk őt közös miniszterelnök-jelöltként. Korábban sem állt távol ez tőlem gondolati szinten, hiszen civil jelöltről van szó, akiről azt gondoltam, hogy meg tudja testesíteni az ellenzéki szavazótábor integritását.

Aztán itt egy olyan ember benyomását kaptam, aki kicsit talán önfejű, kicsit erőszakos, és nem kész a kompromisszumra.

Én pártelnökként úgy vélem, hogy az ellenzéket az tudja igazán összefogni, aki végletekig kompromisszumkész. Ha valaki azt gondolja, hogy karikás ostort csattogtatva egybe tudja tartani ezt a sokszínű tábort az előbb-utóbb szétzavarja a gyülekezetet. Úgy látom, a pártelnökök az elmúlt időszakban mindent elkövettek, és megszületett az egységes ellenzék, csak vigyázni kell rá.

Márki-Zay Péter ma már be tudja tölteni ezt a kompromisszumkész összefogó szerepet?

Mi, pártelnökök mindent elkövetünk, hogy felvegye ezt a tulajdonságot, mert máskülönben nem lesz meg a győzelem. Vannak olyan gondolatai, hogy nem kell konszenzussal döntést hozni, elég, ha többségi döntések születnek. De nagyon fontos egy ilyen hatpárti sokszínűségnél, hogy mindenki azt érezze, az a döntés az övé is. Ellenkező esetben nem minden párt fog küzdeni a döntés végrehajtásáért. Ezért kell ragaszkodnunk most is a konszenzusos döntéshozatalhoz. Ez egy melós műfaj, nagyon sok beszélgetéssel, egyezkedéssel, áldozatvállalással jár.

Mi az a három legfontosabb feladat, amivel elsőként kell foglalkozni kormányváltás után?

A legfontosabb az alkotmányozás folyamata. Pontosan azért, hogy a 9 évre bebetonozott pártkatonákat el tudjuk távolítani a hatalomból és vissza tudjuk állítani Magyarországon a jogállamiságot. Csatlakoztatni kell hazánkat az európai ügyészséghez. Ahogy mondtam, pénzbe nem kerül, de nagyon sok pozitív hozadéka van. Egyrészt megfogjuk azokat a pénzeket, amiket eddig elloptak, másrészt megnyílik az a 6000 milliárdos helyreállítási alap, amiből akár az egészségügy helyzetét, akár a béreket, akár a nyugdíjakat elkezdhetjük rendezni.

Tehát mégis lesz pénz a kasszában?

Nyilván a Fidesz, amit lehet, visz majd, de attól még a magyar ember fog adót fizetni, az uniós költségvetésből érkezik a pénz, az uniós helyreállítási alap is meg fog nyílni, és a lopott pénzt is vissza fogjuk venni. De hogy visszatérjek még az előző kérdésre, a harmadik fontos feladat az egészségügy helyzetének stabilizálása. Azt látjuk, hogy az ágazat kivéreztetett helyzetben van, az új szolgálati jogviszonnyal 5500 egészségügyi dolgozót egy nap alatt elüldöztek a rendszerből. A szolgálati jogviszonyt meg kell szüntetni, a közalkalmazotti jogviszony védőhálóját vissza kell állítani és az egészségügyi szakdolgozóknál azonnali bérrendezésre van szükség azért, hogy a rendszert életben tudjuk tartani.

Lesz pénz a kasszában

Ha már egészségügy, mit gondol a járványkezelés jelenlegi fázisáról?

Magyarországon nincs olyan, hogy járványkezelés. Bedobta a hatalom a gyeplőt és rábízta az egészségügyi szakdolgozók hivatástudatára azt, hogy életben tartsák a rendszert.

Az, hogy a kormányzat képtelen adatokat közölni arról, hogy a lélegeztetőgépen vagy az intenzíven lévők közül hány oltott van és hány oltatlan, nem segíti a hiteles tájékoztatást. Közben elvárják az emberektől, hogy vegyék fel az oltást, csak azért, mert Orbán Viktor ezt mondja.

Ön felvette a harmadik oltást?

Igen. Azért, mert a háziorvosom ezt mondta. Úgy döntöttem, nem politikusra bízom a döntést, hanem mondják el a szakemberek a véleményüket. Orbán Viktor eközben meg azt mondja, hogy döntsön az üzletlánc vezetője arról, hogy az eladóknak kötelező legyen-e az oltás vagy sem. Ezt viszont nem neki kellene eldöntenie, hanem a szakembereknek.

Ezt azzal magyarázta a miniszterelnök, hogy a kormány már nem tud több embert meggyőzni, a helyi közösségek erejére és meggyőzőképességére van szükség.

Egy hazug kormány nem tud meggyőzni, ez így van. Ezért mondom, hogy sokkal könnyebb lenne, ha Magyarországnak olyan kormánya lenne, amelyben meg lehet bízni. Csaknem 12 év hazugság után nagyon nehéz elvárni az emberektől, hogy higgyenek egy hazug kormánynak.

Több terület szóba került már, ahol kritizálható a Fidesz tevékenysége és intézkedései, van olyan terület ahol visszafordíthatatlan károkat okozott a kormány? Kormányváltás esetén hol lesz a legtöbb munka?

Rendkívül sok kárt okozott a kormány mind anyagilag, mind a diplomáciai kapcsolatok tekintetében, hiszen egy olyan keleti nyitást hajt végre az Orbán-kormány, ami nyugati zárást fog eredményezni. A demokratikus nyugat-európai közösségből kiírja Magyarországot az orbáni jogalkotás, közben Putyin pedig lassan napi szinten jön Magyarországra. Mintha megérkezne a gyarmatra, hogy megnézze a választások előtt, minden rendben lesz-e, hogy alkalmazzák-e a keleti rezsimekre jellemző módszereket akár az álhír-gyártás vonatkozásában is. Arról is dönteni kell 2022-ben, hogy az európai közösség tagjai akarunk-e maradni vagy egy Huxit felé vezető útra tévedünk. Ez azonban mind visszafordítható és gyorsan rendbe tehető.

Sokkal nehezebb és lehet, hogy egy ciklus alatt nem is fog menni, az a morális károk helyreállítása. Azt a kárt helyrehozni, amit a tudatokban okozott az a rezsim, amely folyamatosan a nap 24 órájában gyűlöletkeltésre építi a politikáját, ez rendkívül nehéz munka lesz.

Nagyon nehéz lesz betemetni azokat az árkokat, amelyeket kiszélesített és mélyített 12 éven keresztül az orbáni gyűlöletpolitika.

Térjünk rá a gazdaságra, a társadalomra. Orbán Viktor célja volt a magyar középosztály megerősítése. Vidéki útjai során mit tapasztal, ezt sikerült megvalósítani? Milyen most a középosztály életszínvonala, jövedelmi helyzete, kilátásai?

Ha volt is valaha középosztály, az eltűnt. Az elmúlt 10 évben az alacsony keresetűek és a magas keresetűek közötti szakadék megkétszereződött. A középosztály eltűnt Magyarországról és nem véletlenül tűnt el.

Orbán Viktornak nem egy erős, öntudatos, önálló cselekvésre képes középosztály megteremtése az érdeke, hanem az, hogy nyomorban és szegénységben tartsa a magyar társadalom színe-javát.

Hiszen azt, akit szegénységben és nyomorban tartanak, azt sokkal könnyebb fenyegetni a választások előtt, akár közmunkával, akár pályázati pénzekkel. Vagy sokkal könnyebb az ő szavazatukat elnyerni egy zsák krumpliért cserébe. Bár hogy a Fidesz mennyire rosszul áll, azt jelzi, hogy már nem krumpliban gondolkoznak, hanem szja-visszatérítésben vagy 13. havi nyugdíjban.

Orbán Viktor nyomorban tartaná a társadalmat

Felszólalásainak központi témája az élelmiszerárak és a fizetések szintje. Kormányváltás után ebbe a területbe hogyan avatkoznának be?

Az orbáni gazdaságfilozófiának az a lényege, hogy nem termeli a forrásokat, hanem feléli. A forrás-felélő gazdaságpolitika helyett át kell térni a forrásteremtő gazdaságpolitikára.

Jelenleg ugyanis egy forint gazdasági növekedés több mint 1 forint hitelbe kerül, ami inflációt generál.

Ez azt eredményezi, hogy az árak elszabadulnak, az emberek pénze egyre kevesebbet ér, a MNB folyamatosan emeli a kamatokat, nőnek a hitelek törlesztőrészletei és nem marad az embereknek pénzük a megélhetésre. Miközben azt látják, hogy látványberuházásokra zsákszámra önti a pénzt a kormány.

Mi azt gondoljuk, hogy nem betonba kell önteni a pénzt, hanem az emberekbe kell önteni. Az emberek képzésébe, tudásába, egészségükbe, az oktatásukba, olyan innovatív vállalkozásokat kellene támogatni, melyek képesek magas hozzáadott értéket előállítani, és ezáltal kitermelni azt a bértömeget, amivel valóban itthon lehet tartani a magyar munkavállalókat.

Hogy látják a multik, valamint a kis- és középvállalkozások helyzetét?

A szakszervezeteket meg kell erősíteni, a rabszolgatörvényt el kell törölni és azokat a stratégiai szerződéseket, amelyeket multikkal kötött ez a kormány, újra kell tárgyalni úgy, hogy ezek a szerződések ne csak az adókedvezmények mértékét rögzítsék, hanem azt is, hogy ezek a cégek milyen ütemterv alapján akarják felzárkóztatni a béreket. A kis- és középvállalkozások terheit csökkenteni kell, anyagi erőforráshoz kell juttatni őket.

Ha már a multik szóba kerültek, az elmúlt évek statisztikáiból kiindulva látjuk, hogy egy új munkahelyért 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaptak a multik, csak cserébe nem adtak semmit. Szalagmunkát igen, kaptak még rabszolgatörvényt is, a profitot látjuk az Audi vagy más cégek esetében is, 80-90 százalékban kiviszik az országból. Egyébként ha jön egy válság, ők az elsők, akik mennek Ázsiába. Mit meg nem adna egy magyar kkv, ha ilyen jellegű pénzügyi támogatást kapna. Ő itt fogja megőrizni a munkahelyeket, ha jön egy válság, ő itt akar túlélni, itt fogja elkölteni a bevételét, alkalmazottjának a fizetése is itt fog hasznosulni, ő tudja a pörgetni a magyar gazdaságot és ily módon jólétet tud teremteni.

GYORSKÉRDÉSEK



Melyik focicsapatnak drukkol?

Csak a Diósgyőr!

Két ok, ami miatt nyerhet az ellenzék?

Egység és hit. Ha bármelyikben meggyengülünk, nem lesz győzelem.

Két dolog, amit jól csinált az Orbán-kormány.

A Jobbiknak volt egy javaslata a fiatalok szja-mentességéről és volt egy javaslatunk az átlag alatt kereső munkavállalók szja-visszaigényléséről. Jobbikos javaslatként mindkettőt leszavazta a Fidesz, végül sajátként megcsinálták.

Milyennek látja Magyarországot 10 év múlva?

Egy olyan országnak, ahol 2022-ben végre valóra váltottuk a 30 évvel ezelőtti ígéretet, nevezetesen, hogy Magyarországon valódi rendszerváltásra van szükség. Szabadságra és jólétre. Tíz év múlva egy olyan Magyarországon fogunk élni, ahol az embereknek nem kell félniük felvállalniuk a véleményüket és nem kell félniük, hogy hó végén elfogy a pénzünk.

Hol látja magát 10 év múlva?

Én szolgálni fogom 10 év múlva is ezt az országot, hogy tanárként vagy miniszterelnökként, az részletkérdés.

Támogatják az európai minimálbért?

Szerintem támogatandó elképzelés. Lényegében nekünk is volt hasonló javaslatunk, ami abból indult ki, hogy a személyi jövedelemadót kell visszatéríteni az átlag alatt kereső munkavállalóknak, ami nagyjából ugyanolyan összegű béremelést eredményezne, mint az európai minimálbér. Ez még a közös programnak nem része, de én nagyon szeretném, hogy ha az szja-t átlag alatt keresőknél egy az egyben visszatéríthetővé tennénk.

Az élelmiszerek áfacsökkentését is szeretnék elérni. Hogy tudnák garantálni, hogy ez az árakban is megjelenjen és a cégek ne nyeljék le az így náluk maradt összegeket?

Jó lenne, ha a magyar kormány végre felismerné a problémát. Egészen nonszensz, hogy miközben az Európai Unió legszegényebb nemzetek a magyar - esetleg a románokkal vagy bolgárokkal versenyezhetünk az utolsó helyért - aközben 27 százalékos rekorder áfát fizetnek az emberek az alapvető élelmiszerek után is, miközben mondjuk Írországban a kenyér meg a cukor után 0 százalékot kér el a kormány, és ott négyszer többet keresnek az emberek. Az nem járja, hogy ha egy kisnyugdíjas vesz egy kiló krumplit, neki is 27 százalékos áfát kell fizetni.

Azt gondoljuk, hogy az alapvető élelmiszerek meg a nyugdíjas fogyasztói kosárban szereplő termékeknél le kell vinni az áfaszintet 5 százalékra. Azt, hogy ne a nyugati üzletláncok nyeljék be a csökkentést, jogi eszközökkel nehéz elérni, bár azt látjuk, hogy a Fidesz rendkívül kreatív akkor, amikor az akciós termékek beszolgáltatásáról van szó. Tehát

nem rettennek meg attól sem, hogy a még fogyasztható termékeket lejárat előtt 2 nappal einstandolják és elvegyék, mint régen a kommunisták.

Véleményem szerint talán elegánsabb kidolgozni egy etikai kódexet, amelyet aláírnak a kereskedelmi láncok és ebben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az áfakedvezményt eljuttatják a fogyasztók kosarához és nem fogják benyelni. Ha valaki ezt nem írja alá és nem realizálja az áraiban, akkor a nyilvánosság erejéből a fogyasztó tudni fogja, hogy melyik az a kereskedelmi lánc, amelyik inkább a profitot tartotta elsődlegesnek, mintsem azt, hogy a kormány által biztosított kedvezményt eljuttassa a fogyasztóhoz. Akkor a fogyasztó fogja a szankciót kiszabni azzal, hogy abba az üzletbe nem megy el vásárolni.

Az árak elszabadulásában nyilván szerepe van annak is, hogy a forint nagyon gyenge és már 370 forint közelében jegyzik az eurót.

Egyszer egy ember azt mondta, hogy csak gyenge emberek akarnak gyenge forintot - ezt az embert Orbán Viktornak hívják, és 2008-ban osztotta meg ezt az állítást. Ezzel én magam sem tudnék vitatkozni és úgy tűnik, hogy

a magyar miniszterelnök gyenge ahhoz, hogy megállítsa a forint gyengülését és még nem tudjuk, hol a vége.

Közbe kellene avatkozni, ez tény. Hogy mi lenne az ideális árfolyam? Az, amelyik sem inflációt, sem deflációt nem generál és megőrzi a forint vásárlóerejének a stabilitását. Vannak nemzetközileg elismert módszerek, melyekkel ki lehet számolni, hogy mi az ideális egyensúlyi árfolyam. Bízom benne, a Magyar Nemzeti Bank rendelkezik ezekkel a módszerekkel. Ha igen, akkor jó lenne, ha kiszámolnák az ideális árfolyamot és nyilvánosságra hoznák.

Közbe kell avatkozni a forint árfolyamába

Az ellenzéknek mi a céldátuma az euró bevezetésére?

Ráérzett arra a pontra, ami a programalkotás 10 százalékában van. Abból nincs vita, hogy az eurót be kell vezetni, az uniós csatlakozásunkkal ezt vállaltuk. Vannak azonban olyan elképzelések, hogy 4-5 év múlva reális lehet, és vannak olyan elképzelések - jellemzően a Jobbik oldaláról érkezve -, amelyek későbbi dátumban határoznának meg.

Gazdaságfilozófiai különbségek vannak. Van, aki azt gondolja, hogy ha bevezetjük az eurót, akkor az megoldja a problémáinkat és eljön a jólét, a nyugati életszínvonal. Mi ellenben azt gondoljuk, hogy akkor korrekt az eurót bevezetni, ha a magyar gazdaság készen áll arra, hogy ezt meg tudjuk tenni. Addig a monetáris politika szabadságát nem adhatjuk ki a saját kezünkből, hiszen akkor egy gazdaságfelzárkóztató eszköztől válnánk meg, amire még szükségünk lehet.

Szokta olvasni Matolcsy György heti írásait?

Igen, mert néha kritikát fogalmaz meg az orbáni gazdaságfilozófiával szemben, miközben azt látom, hogy a Magyar Nemzeti Bank ténykedése alapvetően segíti az Orbán-rendszer hatalmon maradását.

Az inflációval maga a jegybank is nyerészkedik, hiszen forintban kifejezve a jegybank devizatartalékai többet fognak érni, és jelentős profit keletkezik. Ezt azonban nem országépítésre fordítják, hanem különféle alapítványokba talicskázzák ki, amelyek aztán a Fidesz különféle érdekeltségeit finanszírozzák.

Kormányváltás esetén a jegybank tud majd másfajta monetáris politikát folytatni?

Kell. Ehhez kell találnunk egy határozott és keménykezű jegybankelnököt. Vannak nevek a tarsolyunkban, de inkorrekt lenne, ha ezt itt mondanám el és nem majd a megfelelő tárgyalási folyamatnál a tárgyalási asztalnál.

Ritkán szokott megnyilvánulni a hazai sportfinanszírozással kapcsolatban. Épp ezért is érdekelne, mi a véleménye erről, a TAO-rendszerről, arról, hogy a labdarúgó NBI ma már a NER játszótere lett.

A TAO jó célkitűzéssel indult, hogy az utánpótlás-nevelést megerősítsék, aztán lényegében Orbán Viktor legszűkebb köréhez volt a belépő. Aki nem vásárolt egy futball klubot, az valószínűleg körön kívül találhatta magát. Az eredeti célokat kell majd helyre állítani. A TAO-rendszert úgy lehet megőrizni, hogy ne stadion épüljön belőle, hanem mondjuk tanuszoda, vagy tornaterem, hogy a gyerekeknek ne a folyosón kelljen tornázniuk és az utánpótlás-nevelésre költsük a TAO-pénzeket.

Ezzel nemcsak utánpótlást nevelünk a sport számára, hanem sokkal fontosabb az az egészség megőrzése. Márpedig ha egészségesek a fiataljaink, akkor tehermentesíteni tudjuk az egészségügyi ellátást is. És valójában szólhat az egészségmegőrzésről is a TAO-rendszer is, ahelyett, hogy különféle méregdrága és külföldi labdarúgókkal teletűzdelt sportklubokat finanszírozunk belőle, csak azért mert Orbán Viktornak ez a hobbija.

Ma már gyakorlatilag minden NBI-es fociklub NER-es vállalkozó vagy politikus tulajdonában van. Náluk hogy csapódna le a kormányváltás?

Drága mulatság lesz fenntartani ezeket a sportklubokat, úgy hogy ha már nincs lopott pénz. Én örülök annak, ha jó színvonalú magyar futball, de egyelőre ez nem a legtökéletesebb. Viszont rendkívül sokba kerül. Én magam is szeretem a futballt, de nem a csilli-vili stadionok miatt, hanem mert a szurkolótársakkal van egy közösségformáló élmény. A foci az meg olyan, amilyen; ne kerüljön sokba.

Végezetül muszáj kitérni arra is, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban már nemcsak a parlamenti munkájával került be a kormányközeli sajtótermékek hírfolyamába, hanem a magánéletével, anyagi helyzetével is. Láthatóan elkezdődött egy karaktergyilkosság. Minek tudja be ezt a hirtelen támadást?

Megtisztelő, hogy egyáltalán támadnak, mert akit nem támadnak, az nincs benne a politikai életben lényegében. Ezt én most annak tudom be, hogy a Fidesznek egyetlen egy jobboldali konkurenciája van, ez pedig a Jobbik. A Fidesz és a Jobbik is egyaránt a kistelepüléseken, falvakban erős. 29 választó körzetben nyertük el a választók bizalmát az előválasztáson, ezek nagyon nehéz, billegő körzetek, itt fog eldőlni a kormányváltás. Ezekben a körzetekben rendkívül erős hídfőállásokkal rendelkezik a Fidesz, de erős szervezettséggel rendelkezik a Jobbik is. Nyilván a Fidesz arra készül, hogy a konkurenciáját ezekben a körzetekben megpróbálja gyengíteni, ezért indult a Jobbik elnöke ellen egy karaktergyilkos kísérlet. De ezeket már megszoktuk, Vona Gábor ellen is elkövették, ő lemondott, én pedig maradok.

A rendszer kíméletlen ellenfele maradok. Ha támadnak, akkor még erősebb leszek.

Számít további támadásokra?

Természetesen. Ez a rendszer ilyen. Ott, ahol nincs program, ott támadni szoktak. Ott, ahol nincs jövőkép, csak gyűlöletre építenek, ott természetesen karaktergyilkossági kísérletek történnek. Nyilván elmegyünk a bíróságra, megnyerjük a pereket majd a választások után, de addig is egy fontos használati utasítás a kedves olvasónak, soha ne higgy a Fidesz médiának, mert hazudnak!