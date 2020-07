Jelentősen felértékelődtek az MNB aranyai

Jó érzékkel döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetősége, hogy devizatartalékából aranyat vásárol. Méghozzá jelentősebb mennyiséget, 28,5 tonnát, amellyel addigi készlete megtízszereződött, 3,1 tonnáról, 31,5 tonnára. A lépés jelentőségét mutatja, hogy 2018-at megelőzően 32 éve, 1986-ban vásárolt utoljára az MNB sárga nemesfémet, amelynek következtében akkor immár több mint 60 tonna felett diszponált.

Ám ezen nagyon rövid idő alatt, a nyolcvanas évek végétől 1992-ig terjedő időszakban csaknem teljes egészében túladott a hazai bankok bankja, a korábbihoz képest jelképesnek tekinthető mennyiséget, 3,1 tonnát tartott meg. Az ezért kapott devizát alapvetően biztonságos, likvid és magasabb várható hozammal rendelkező külföldi állampapírokba fektette.

Néhány éve, 2016 végén pedig felröppent a hír, hogy az immár Matolcsy György által elnökölt MNB a 3,1 tonnás aranykészletet is értékesítette. Akkor ezt a jegybank cáfolta, rámutatva ugyanakkor arra, hogy „az ország külső sérülékenysége szempontjából nem önmagában az aranytartalék mérete számít, hanem a nemzetközi tartalékok együttes állománya tölt be kiemelt szerepet”.

Aztán 2018 októberében a Monetáris Tanács a „hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva az ország aranytartalékának jelentős emeléséről döntött”. Ennek eredményeként 28,5 tonna aranyat vett az MNB, amelyet itthon tárol.

A jelentős vételnek köszönhetően 31,5 tonnára emelkedett magyar jegybanki aranytartalék mintegy 1,24 milliárd dollárt ért. Akkor egy uncia (1 uncia=31,1035 gramm) arany mintegy 1230 dollárra rúgott, s a következő hét hónapban ez az árfolyamszint nemigen változott. 2019 májusától azonban elkezdett drágulni a sárga nemesfém, s egy év alatt csaknem 40 százalékkal erősödött. Ennek eredményeként idén május végén már közel 1700 dollárt ért az arany unciája.

A jegybank aranytartaléka pedig 1,7 milliárd dollárt – közölte Matolcsy György jegybankelnök egy képviselői írásbeli kérdésre. Amely azt feszegette, „Mennyi az MNB aranytartaléka és hogyan változott annak árfolyama a dollárhoz és az euróhoz képest?”.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint másfél év alatt az MNB 460 millió dollárt keresett a sárga nemesfémen. Legalábbis az amerikai devizában számítva, euróban kimutatva ugyanis még nagyobb a nyeresége, lévén, hogy az uniós pénz gyengült a zöldhasúval szemben.

Az MNB még a tavaly év végi 1520 dolláros árfolyam alapján tette közzé, hogy közel 140 milliárd forintot kaszált a sárga nemesfémen, ez tette ki a 254,7 milliárdos 2019-es nyeresége jó részét, amit osztalékként befizetett az állami költségvetésbe.

A múlt hét végén egyébként az arany árfolyama már az 1800 dollárt közelítette – s bár azt követően valamelyest korrigált, még most is alig valamivel az 1780 dolláros szint alatt cserél gazdát. Ez 18 százalékkal magasabb a tavaly év véginél és csaknem 6 százalékkal az idén május véginél. Ha e szint környékén maradna az arany jegyzése, akkor a költségvetés a 2020-as év után is tisztes osztalékra számíthat a Szabadság térről.