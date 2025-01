Jó és rossz hírek a magyar boltokból

Mindezzel együtt a fogyasztói bizalomnak is tartósan javulnia kell, hogy stabilan felfelé ívelő pályára álljon a kiskereskedelem.

Emellett az idei év elején a lakossági állampapírok tőke- és hozamkifizetése ezermilliárdos nagyságrendű tételt jelent majd a lakosság számára. Nagy kérdés, hogy ebből mekkora összeg jelenik meg a kiskereskedelemben, ami egyszeri, komolyabb lökést is adhat a szektornak.

Sőt egészen pontosan ezen az átlagon tartózkodik. Ráadásul igaz ez az elmúlt háromnegyed évre is, hiszen lényegében ezen szint körül stagnál a szektor teljesítménye azóta. Mindezek arra utalnak, hogy a gazdasági alapfolyamatok még mindig gyengék.

A magyarázat 2024 során többször elhangzott a kormányzat és a piaci elemzők részéről is. Arról van szó, hogy a tavalyelőtti bizonytalan környezet, ezen belül a kiemelkedően magas infláció (amelynek éves szintje a csúcsán, 2023 januárjában 25,7 százalékos volt – a szerk.) miatt a lakosság nem volt elég bátor ahhoz, hogy komolyabb költekezésbe kezdjen. Ezért a jelentősebb kiadásokkal járó beszerzéseket későbbre halasztotta.

Érdemes megnézni, hogy 2018-ban és 2019-ben, amikor kerekítve 8-8 százalékkal nőttek a reálkeresetek , a kiskereskedelmi forgalom volumene is sokkal jobban alakult. Előbbi évben 7, utóbbiban 6 százalékos volt az éves bővülés. Különöen a drágább, tartós fogyasztási cikkeket (például háztartási gépek, elektronikai eszközöket) magában foglaló nem élelmiszerek csoportja volt a kiskereskedelem motorja. Ebben a kategóriában ugyanis 10-10 százalékos volt a növekedés a szóban forgó években.

A visszafogott, tízhavi közel 3 százalékos volumennövekedés azért is gyenge, mert a nominális keresetek 13,6, a reálbérek pedig 9 százalékos emelkedést mutattak. Vagyis a vásárlóerő fokozódott „papíron”.

2024 első tíz hónapjában azért sokkal jobb lett a helyzet. A forintosított forgalom 15 716 milliárd forintot tett ki, ez 4,6 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket. Vagyis a 2,8 százalékkal több termékért kellett 4,6 százalékkal többet fizetni. Vagyis mindkét oldal pluszba került, de azért még így is a kiadások meghaladták a mennyiségi eladások növekedését.

A vártnál jóval visszafogottabban vásároltak 2024-ben a magyarok, különösen ahhoz képest, hogy a keresetek és a reálbérek is jókora emelkedést mutattak. Az Mfor az alábbiakban bemutatja, hogy melyek a legfontosabb változások és miért lett gyengébb a kiskereskedelem, ezen belül a boltok teljesítménye.

