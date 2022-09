Jó kis mellékest jelent kormánytagként egyetemi vagyonkezelő alapítvány kurátorának lenni

Varga Judit igazságügyi miniszter kuratóriumi elnökként havi 1,4 millió forint juttatásban részesül

a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány részéről, és ebből kéthavi díjat, azaz 2,8 millió forintot már fel is vett – derül ki az alapítvány 24.hu-nak küldött válaszából. Mint a lap írja, a kérdés azért vált érdekessé, mert a miniszter korábban nem vett fel innen tiszteletdíjat, ám az augusztusi jövedelemnyilatkozatában az igazságügyi miniszter már beikszelte az 1 millió forint feletti jövedelemsávot.

Az is kiderült, a kuratóriumi tagok 1,2 millió forint juttatást kapnak havonta, köztük Veres Pál, Miskolc ellenzéki polgármestere, aki egyedüli ellenzékiként lett tagja a 34 vagyonkezelő alapítvány kuratóriumainak. Veres korábban – Vargához hasonlóan – nem vette fel a juttatást, ám a nyár óta ő is igényt tart rá.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, míg Csepreghy Nándor építésügyi miniszterhelyettes a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kurátora. Előbbi szintén a nyár óta veszi fel a tiszteletdíjat, de annak összege nem ismert. Utóbbi azonban a lapnak elárulta, havi nettó 2 millió forintot kap az alapítványtól.

Az Európai Bizottság a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekva) kapcsolatban is aggályokat fogalmazott meg. Ennek érdekében a Parlament már hétfőn tárgyalja többek közt az összeférhetetlenségi szabályokat módosító törvényjavaslatot. Ennek értelmében jeleznie kellene egy kurátornak vagy akár munkavállalónak is, ha a döntéshozatal során ős maga is érintett. Az összeférhetetlenséget a testület mondaná ki.

A kekvákat érintő módosító javaslatokkal ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben: