Jön a kijárási korlátozás Magyarországon is?

Hazánknak több európai uniós ország is piros pontot adott, Németország már nem csak egyes megyéket, de egész Magyarországot kockázatos kategóriába tette a COVID-fertőzési ráta és a halálozási mutatók ürügyén.

Jönnek a szigorúbb korlátozó intézkedések? Fotó: Pixabay

A drámaian romló statisztikák miatt rengeteg szakértő és politikus hangsúlyozza, hogy a járványügyet ne tegyék politikai kérdéssé, és hozzon keményebb korlátozó intézkedéseket a kormány, akár teljes “lockdown-t”. Kormányzati források erre úgy reagáltak, hogy felmérések szerint az emberek még mindig fontosabbnak tartják a munkahelyeiket és a családjaik egzisztenciális biztonságát, mint amennyire félnek a koronavírustól. Megítélésük szerint a teljes határzár olyan mértékű visszaesést eredményezne a gazdasági folyamatokban, amit nehéz lenne visszatornázni.

Ezzel együtt Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában kijelentette: az elmúlt hetekben elsődleges volt, hogy az egészségügyi rendszert ne terheljük túl, miközben az ország működését nem állítjuk le, de ha veszélybe kerül az ellátás biztonsága, akkor a kormánynak lépnie kell, s a keddi és szerdai ülésén döntenek is. Arról is beszélt a környező országok intézkedéseivel kapcsolatban, hogy Ausztriában mintha valamelyest lassult volna a járvány terjedése, azonban a Spanyolországban és Olaszországban bevezetett teljes vagy részleges kijárási tilalom nem akadályozta meg a helyzet romlását

Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter pedig úgy fogalmazott:

"A kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amellyel tavasszal már élt."

Azt is mondta, hogy folyamatosan figyelik Ausztriát, - ahogy az első hullámnál is osztrák szomszédaink számítottak Orbán Viktor miniszterlenök „tesztlaborjának”.

Körbenézünk Európában, hány követendő példa szolgálhat a kormány mai és holnapi ülésén - különös tekintettel a Gulyás Gergely által említett országok gyakorlatára.

AUSZTRIA

A tegnap terrortámadást elszenvedett osztrák államban november 3-tól, tehát mai nap éjféltől kijárási korlátozás lép életbe az országban. Este 8 és reggel 6 között tilos lesz másokat meglátogatni, az otthonukat pedig csak családi okokból, munkaügyben vagy szabadidős céllal lehet elhagyni. A magántalálkozókon maximum két háztartásból érkezők tartózkodhatnak egyszerre egy helyen. A kijárási korlátozások egyelőre tíz napig lesznek érvényben. Bezárnak a mozik, a múzeumok és színházak, nem tarthatnak sportrendezvények. Az üzletek egyelőre nyitva tarthatnak, de korlátozzák az egyszerre bent lévő vásárlók számát. A vendéglátóhelyekre nem lehet beülni, csak elvitelre lehet rendelni, a szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti úton lévőket.

Mivel a miniszterelnök szerint Ausztriát kell mindig figyelni a járványügyi intézkedéseit illetően, ezért fontos, hogy az osztrákoknál az erősebb szigorításokat megelőzően már október 21-én a munkahelyi és képzési programokon maximum 6 fő lehetett jelen. Mindez érvényes volt az éttermekre, jógaórákra vagy bulikra, esküvőkre, kivétel a temetés volt, ott 500 fő volt a limit. Magánrendezvényeken szabad levegőn, például játszótereken 12 fő lehetett jelen. A közösségi rendezvényeken zárt térben 1000 fő volt a határ színháztól a sportversenyekig, ahol tilos volt az evés-ivás és végig maszkban kellett ülni. Záróra után a vendéglátóhelyek előtt tilos volt az utcán tartózkodás és szeszes ital fogyasztás.

SZLOVÁKIA

Október 12-től visszavonásig bezárták a középiskolákat, az általános iskolákban kötelező a maszkviselés a tanórákon. Október 15-től a városokban és a falvakban kötelező lesz a kültéri maszkviselés, tilos lesz minden tömegrendezvény, hat főnél több ember pedig nem gyűlhet össze. Az éttermek nyitva lehetnek, de csak teraszokon lehet elfogyasztani az ételeket. A fitnesz- és wellness központok, fürdők, szaunák bezárnak. Korlátozzák az üzletek és a bevásárlóközpontok látogatóinak számát és megint bevezetik a nyugdíjasok vásárlási óráit (9 és 11 között). Október 24-től 24 órás, részleges kijárási tilalom lépett érvénybe, amit meghosszabbítottak november 8-ig. A tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, de csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése is.

OLASZORSZÁG

Az olasz kormány október 13. óta fokozatosan szigorította a korlátozásokat. A rendelkezések értelmében a polgármesterek elrendelhetik, hogy este kilenc órától le kell zárni azokat az utcákat és tereket, amelyeken tömörülés alakulhat ki. A lezárt területre csak az léphet be, aki ott lakik vagy oda megy dolgozni. Éjfélig nyitva tarthatnak azok az éttermek, amelyekben ülve lehet fogyasztani, asztalonként legfeljebb hat személlyel. Az éttermeknek a bejáratnál fel kell tüntetniük, hogy hány vendéget tudnak egyszerre fogadni. Este hat órakor viszont be kell zárniuk azoknak, amelyek nem tudnak minden vendégnek ülőhelyet biztosítani. A házhozszállítás határidejét éjfélben szabták meg. Este kilenc óráig tarthatnak nyitva a játéktermek és sportfogadási irodák. Betiltották a búcsúk rendezését, a nagyobb méretű vásárokat, de a konferenciákat nem. A rendelkezések értelmében a munkahelyeken a távmunkavégzést kell előnyben részesíteni. Az amatőr csapatsportokat leállították.

SPANYOLORSZÁG

A spanyol kormány a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében október 25-én ismét elrendelte a szükségállapotot. Az éjszakai kijárást korlátozták, általánosságban este 23 órától másnap reggel 6 óráig. Beltéren és a szabadban egyszerre legfeljebb 6 fő tartózkodhat. Az éttermek, bárok és kávézók már nem szolgálhatnak fel a bár részben, és a férőhely kapacitást bent 50, míg a teraszon a 75 százalékra kellett csökkenteniük. 12 órakor kell bezárniuk, és 23 órakor abba kell hagyniuk a kiszolgálást, kivéve, ha házhozszállítási szolgáltatást nyújtanak. A maximális befogadóképesség a legtöbb zárt térben 50 százalék, a kulturális helyszíneken, valamint a bevásárlóközpontokban 75 százalékos lehet. Az éjszakai klubok zárva tartanak. Minden nyilvános park és kert 22 és 6 óra között zárva tart.

CSEHORSZÁG

Október 5-én szükségállapotot hirdettek, s november elsejéig bezárták az általános iskolákat, amelyek a felső tagozaton áttértek a távoktatásra. Október 28-tól kijárási tilalom lépett életbe, este kilenc órától reggel ötig a csehek bizonyos meghatározott kivételekkel – ilyen egyebek között a munkahelyre utazás vagy egészségügyi probléma – nem hagyhatják el lakhelyüket. A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől. Az óvodákat az intézkedés nem érinti, azok továbbra is működni fognak. A középiskolák és a főiskolák, illetve az egyetemek már korábban bezártak és áttértek a távoktatásra. Kötelező az arcmaszkok viselése nem csak a kórházakban, hivatalokban, zárt termekben és tömegközlekedési eszközökben, hanem a megállókban is. Gyülekezni legfeljebb hat személynek szabad. Tilos az alkoholos italok fogyasztása a köztereken és az utcákon. Mivel a járvány adatai nem javultak jelentősen, ma, kedden dönt a cseh kormány arról, hogy november 20-ig érvényes szükségállapotot újra meg kell hosszabbítani.

HORVÁTORSZÁG

Október 26. éjféltől további szigorításokat vezettek be, ötven fő felett tilosak a nyilvános összejövetelek, esküvőkön, temetéseken legfeljebb 30-an, más magánjellegű rendezvényeken legfeljebb 15-en vehetnek részt. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, abban az esetben, ha nem tartható be a 1,5 méteres távolság, és nyitott térben is kötelező lesz a maszk viselése. Éjféltől reggel hat óráig tilos szeszesitalt árulni.

SZLOVÉNIA

Október 19-től újra járványhelyzetet hirdettek. Az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák, valamint az egyetemek is digitális oktatásra álltak át. Az erősen fertőzött területeken gyülekezési tilalmat vezettek be, míg a kevésbé fertőzött területeken tízről hat főre csökkentették az összejöveteleken részt vevők maximális számát. Október 20-tól este 9 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalmat vezettek be, s október 26-tól két hétre beszüntettek minden olyan egészségügyi szolgáltatást, amely nem sürgős jellegű, és elsőbbségben részesítik a Covid-19-betegségben szenvedő betegek ellátását.

ROMÁNIA

Bukarestben két héttel meghosszabbították a járvány miatt elrendelt megszorító intézkedéseket. November 16-a éjfélig zárva maradnak a fővárosi oktatási intézmények, és marad a szabadtéri maszkviselési kötelezettség is. Bukarestben zárva maradnak az óvodák, iskolák, és a diákok online tanulnak, a vendéglők, kávézók belső terei nem nyithatnak ki, és a mozik, színházak, játéktermek sem működhetnek.

BELGIUM

Október 26-tól Belgium egész területén este 10 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom lépett érvénybe. Kötelező a maszk viselése közterületen, nem tarthatnak sportrendezvényeket, valamint a moziknak és színházaknak is be kellett zárniuk. Valamennyi brüsszeli üzletnek 20 órakor be kell zárnia, és családonként egyszerre egy ember vásárolhat. A bárok és éttermek is bezártak. A távmunkát, ahol az megoldható, kötelezővé tették. Minden sportlétesítményt be kellett zárni, beleértve az uszodákat és a fitneszközpontokat is. Minden nem hivatásos sportverseny megtartása tilos. Az iskolai kirándulásokat, valamint a 12 éven felüliek szakmai gyakorlatait nem tarthatják meg.

NÉMETORSZÁG

Németországban szelektív intézkedések vannak érvényben, az országra az első hullámban is jellemző volt a decentralizált járványkezelés – összehangolt lépések mellett természetesen. Föderációról van szó, így a szövetségi kormánynak sokszor hatásköri akadályai is vannak az intézkedések elrendelésére. Jelenleg így területenként eltérő intézkedések vannak érvényben, amelyek közül Berlint érdemes kiemelni, mert ez a város számít a járvány epicentrumának, így itt a legszigorúbbak az intézkedések.A vendéglátóhelyek és üzletek 23 és 6 óra között zárva tartanak. Közterületen legfeljebb 5 ember, magánrendezvényeken maximum 25 ember tartózkodhat együtt. Korlátozzák a Berlinből érkezők belépését több tartományban is. Aki étterembe, kocsmába látogat, annak meg kell adnia az elérhetőségeit több tartományban is. Szigorítást akkor kell hoznia egy tartománynak, ha a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladja az ötvenet.

FRANCIAORSZÁG

Franciaországban is egészségügyi rendkívüli állapotot rendeltek el. Visszatért a kijárási korlátozás, egyelőre este 8 és reggel 6 között, és csak a legveszélyeztetettebb területeken. Ide tartozik Párizs és agglomerációs területei, valamint olyan nagyvárosok, mint Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier. Ezeken a területeken a színházaknak, moziknak, éttermeknek este 9-kor be kell zárnia, de a ki-és bejárás napközben biztosított. Franciaországban egyelőre nem zárták be az egyetemeket, de a tantermek előadóiban csak a diákok fele lehet jelen. A karantén idejét 7 napra csökkentették.