Jönnek a 600 alatti árak a benzinkutakon

Ahogy azt az üzemanyagárakkal foglalkozó sorozatunkban prognosztizáltuk, a mögöttünk hagyott héten nem volt érdemi árváltozás a hazai kutakon. Néhány forintos csökkentés ugyan mindkét üzemanyagfajta esetén történt, de a hazai autósok számára ez gyakorlatilag sokat nem jelentett.

Ugyanakkor a minimális csökkentés és a forint árfolyamának hosszabb ideje megfigyelhető lassú erősödése együttesen azt eredményezték, hogy nemzetközi összehasonlításban kedvezőbb lett a hazai helyzet.

Igaz, ez nem a benzinnél érvényesült, hiszen ott az uniós rangsorban változatlan volt a magyarországi árak helyzete.

Ennek megfelelően a régióban sem mozogtunk, az árak a 95-ös oktánszámú üzemanyagnál továbbra is a középmezőnyben találhatóak. Az autósok szempontjából ez mindenképpen pozitívum, hiszen néhány hónapja, még az osztrákokkal voltunk versenyben a Közép-Európa legdrágább benzinje kétes értékű címéért.

A fentiek alapján nem nehéz kitalálni, hogy a gázolaj lett relatív olcsóbb a hazai töltőállomásokon, miközben, ahogy azt az autósok tapasztalhatták, a forintban megadott árak szinte nem is változtak.

Az EU-s összesítésben az egy héttel korábbiakhoz képest a magyar árak két helyet ugrottak, és most már csak 12 olyan ország van, ahol olcsóbban lehet dízelt tankolni.

Ennek köszönhetően a közép-európai rangsorban is javult a helyzetünk. Sorozatunk egyéves periódusa alatt korábban még soha nem volt olyan, hogy három régiós országban is drágábban lehessen ezt az üzemanyagfajtát tankolni. Most viszont ezt láthatjuk, miután a lengyelek „beelőztek”.

A fentiek alapján azt lehet mondani, hogy az a kormányzati cél, miszerint a régiós átlag körül kell lenniük a magyarországi üzemanyagáraknak, egyértelműen teljesült. Más kérdés, hogy ez a kisebb kutak zsebére megy, és többeket a csőd réme fenyeget.

Alacsonyabb árak jöhetnek

Hogy az uniós és régiós összehasonlításban hogyan fog alakulni a helyzet, azt nem tudjuk megjósolni, a nominális árak változására viszont szokás szerint vállalkozunk. A hazai kiskereskedelmi árakra ható tényezők közül az alapanyagok (nyersolaj és finomított termékek), továbbá a forint (dollárral szembeni) árfolyama hat leginkább.

A két tényező közül az árfolyamról lehet kevesebbet mondani, hiszen ezen a héten is 355 forint körül mozgott a dollár jegyzése. A korábbi forinterősödés ugyan elakadt, de pozitívum, hogy a magyar fizetőeszköz nem kezdett el gyengülni. Ennek köszönhetően az árfolyamhatás nem fogja felfele húzni az üzemanyagok árát.

Szerencsére erre az olajár miatt sem kell számítani, sőt, inkább olcsóbb üzemanyagárakra lehet a tőzsdei mozgásból következtetni. A héten ugyanis folytatódott a Brent lassú csökkenése és az a 81 dolláros szint alá került pénteken, ami több hónapos mélypontot jelent.

A szakértők szerint pozitívum, hogy a közel-keleti régióban a gázai harcok ellenére viszonylag nyugodt a helyzet. Pedig az iráni elnök halála miatt voltak, akik a geopolitikai kockázatok növekedésétől tartottak.

A héten tehát nem a kínálati oldalon volt változás, hanem a kereslet gyengülésétől tartanak az olajpiacon. Ennek hátterében az áll, hogy az amerikai inflációs helyzet miatt az idei évben a korábban várt akár hat kamatcsökkentés helyett immár csupán egy vágást áraz a piac. Ez pedig a gazdaság visszafogását, vagyis a kereslet várható csökkenését jelenti. A gyengébb kereslet egyébként mind az olajkészletek alakulásában, mind a feldolgozott termékek iránti keresletben visszatükröződik. Nem véletlenül csökkent a gázolaj tőzsdei ára is több hónapos mélypontra.

A szakértők szerint most minden szem a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetére és szövetségeseire, az OPEC+-ra irányul. A kartell június 1-jei ülésén dönt arról, hogy meg kell-e hosszabbítani az önkéntes olajkitermelés csökkentését, amely a korábbiakhoz képest jelenleg napi 2,2 millió hordót jelent. Az elemzők szerint valószínűsíthető, hogy fenntartják ezt a korlátozást, ugyanakkor további kitermeléscsökkentés nem várható.