Jövő héten eldől, mikor mehetnek vásárolni a 65 évnél idősebbek

Továbbra is fontos, hogy az időseket elkülönítsék a fiataloktól.

Többször szóba került ennek az idősávnak a módosítása. Eddig úgy láttuk, hogy nem indokolt ezen változtatni. A következő hét már arról fog szólni, hogy milyen menetrend alapján tudjuk bevezetni a korlátozó intézkedések enyhítését. Éppen ezért azt gondolom, hogy a május 3-át követő időszakban az előre meghatározott menetrend szerint fogunk majd ezen is módosítani. Azzal együtt továbbra is fontos, hogy ezt a korosztályt elkülönítsük a fiatalabb rétegtől.

Kérdésünkre Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője válaszolt. Szavai alapján már többször felvetődött ez a lehetőség, de nem találták indokoltnak a változtatást a szabályozáson. Hozzátette, jövő héten születnek döntések a korlátozásokról, s ezek során a mostani előírások enyhítésére lehet számítani. Ennek tartalmát ugyanakkor nem fedte fel az online tájékoztatón. Azt azonban továbbra is fontosnak tartja az operatív törzs, hogy megmaradjon az idősek elkülönítése a fiatalabbaktól.

A felvetés alapja, hogy a fiatalabb generációk számára a 9 és 12 közötti időszak teljes kiesése a vásárlásból nagyban megnehezíti a mindennapi ügyek kézben tartását. Ráadásul munkatársunk tapasztalatai szerint az idősebbek 12 után is eljárnak vásárolni - ami annyiban érthető, hogy közülük sem mindenkinek alkalmas a jogszabályban megjelölt idősáv.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján lapunk kérdésére is választ adtak a jelenlévők. Arra voltunk kíváncsiak, hogy várható-e a 65 év felettiek váráslási időzónájának megváltoztatása?

