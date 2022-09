Jövő héten tartja első ülését Dobrev Klára árnyékkormánya

A Demokratikus Koalíció által létrehozott árnyékkormány a brittel és az ausztrállal mutat hasonlóságokat, hiszen itt is a legnagyobb ellenzéki pártok alakították meg az árnyékkormányokat - mondta egy háttérbeszélgetésen Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke, aki egyben az árnyékkancelláriaminiszter is.

Az árnyékkormány tagjainak összeállításakor nem tárgyaltak más pártokkal, sokkal inkább egyes személyeket kértek fel, akik a maguk területén kiváló szakemberek. Ugyan Dobrev Klára más pártok szakembereit is felkérte, akik örömmel el is fogadták a felkérést, ám az elmúlt napokban végül mégis visszaléptek a pozícióktól. (szerk.: egyedül az MSZP-s Szitka Péter vállalt végül pozíciót az árnyékkormányban, ő lett vidéki önkormányzati ügyekért felelős főtanácsadója. Egyetlen nem választott politikus van az árnyékkormány tagjai között, Bodnár Zoltán pénzügyi árnyékminiszter.)

A háttérbeszélgetésen elhangzott az is, hogy a DK kudarcos projektnek tartja az előválasztást és nem is tervez újabbakat szervezni a jövőben.

Molnár Csaba elmondta jövő nyárig már részletesen kidolgozott menetrendja van az árnyékkormánynak, melynek első felada a programalkotás lesz. Ennek érdekében Dobrev Klára, az árnyékkormány miniszterelnöke szakpolitikusaival országjárásra indul: az első állomás Budapesten lesz és a munkaügyek lesznek fókuszban. Ezt a "szakaszt" majd október 29-én fogják zárni a (szerk.: nem tisztújító) éves kongresszuson.

Az első formális ülést pedig szeptember 26-án tartja majd az árnyékkormány, melyet követően ők is kiállnak a sajtó elé tájékoztatni a közvéleményt. Ezeket az árnyékkormányinfókat Molnár Csaba és az árnyékkormány szóvivője, Kolmán Olga tartja majd - olykor meghívott szakpolitikussal.

Tevékenységüket illetően elmondta még, hogy természetesen ők is készítenek majd törvényjavaslatokat, be is nyújtják a parlamentnek, hogy láthassák a választók, hogyan oldanának meg egy-egy helyzetet. Ám ahogy eddig, úgy ezután sem hisznek abban, hogy a parlamentben eljutna bármi is a javaslat vitájáig.

Mindenesetre úgy gondolják, amennyiben a Fidesz megbukik, készen kell állni a kormányzásra, ezért is tartják fontosnak, hogy már a ciklus elején összeállítsanak egy programot, amit idővel mindig az aktuális történésekhez igazítanak. Molnár Csaba szerint, amíg Orbán-kormány van, addig lesz árnyékkormány is.