Jövő héttől már lesz magyar dinnye a boltokban

Évekkel ezelőtt a termelők elégedetlenségétől volt hangos a dinnyepiac, volt, hogy az áruházak elé öntötték ki az alacsony átvételi ár miatt az áruikat a gazdák, de idén egyelőre béke honol, és inkább a termék minőségére figyelnek az ágazati szereplők. Tavaly a korán beköszöntött nyár miatt korábban, szezon előtt megjelent a hazai dinnye a boltokban.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesületnél most úgy számolnak, a jövő héttől kezdve el tudják látni a piacot és az áruházakat sárgadinnyével, július közepétől pedig már megfelelő mennyiségben lesz görögdinnye is. A szezon szeptember végéig kitarthat, persze ezt még az időjárás is befolyásolhatja - írja a Privátbankár.hu.

A porál több hipermarketet is megkérdezett, hogy jelenleg milyen import dinnyét árulnak, illetve milyen arányban lesz majd jelen a boltokban a magyar és a külföldi dinnye, ha már kapni a hazait is. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az áruházláncok terveznek-e olyan akciót, amivel a magyar termelőket lehet támogatni?

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója a portálnak elmondta, hálózatukban jelenleg Görögországból származó görögdinnyét árusítanak 299-349 forint/kg közötti áron. „Az előző évekhez hasonlóan onnantól kezdve, hogy a magyar dinnye megfelelő minőségben és mennyiségben áll a rendelkezésünkre, azonnal átállunk kizárólag annak értékesítésére. A termelők jelzése szerint július 5-10. között várható az első betakarítás” – mondta Fodor.

Az Aldinál közölték: mivel a kedvezőtlen időjárás miatt némileg késik a hazai dinnyeszezon kezdete, jelenleg a görögdinnye Görögországból, a sárgadinnye Olaszországból érkezik áruházuk polcaira. A görögdinnyét június 24-én 249 forint/kg, a sárgadinnye 699 forint/kg áron kínálták, de a magyar görög- és sárgadinnyeszezon kezdetétől ők is csak magyar dinnyét kínálnak majd.

A Tescónál a görögdinnye görög, olasz és spanyol szállítóktól érkezik, míg a sárgadinnye Spanyolországból és Olaszországból. Itt is kihangsúlyozták, elkötelezettek a magyar dinnye és a magyar dinnyetermesztők mellett, éppen ezért a magyar szezon beindulása után szinte csak kizárólag magyar dinnyét forgalmaznak.