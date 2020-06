Jövőre kezdődik az új motorsport-pálya építése, 20 milliárd megy rá

Számos érv szól az új motorsport versenypálya megépítése mellett és az ezzel kapcsolatos terveket még a koronavírus-járvány sem borította fel - legalábbis erre lehet következtetni a jövő évi költségvetés fejezeti kötetében foglaltakból. 2021-ben már jelentős forrást igényel ez a feladat, ezzel összefüggésben 20,4 milliárd forintot fognak a jelenlegi tervek szerint elkölteni. Az összeget ráadásul a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait ellensúlyozó, a gazdaság talpraállását szolgáló Gazdaságvédelmi Alapból biztosítják.

A 20,4 milliárd forint a magyarországi versenyhelyszín (pálya és kapcsolódó létesítmények) megépítésének első fázisát biztosítja. Ez pedig arra enged következtetni, hogy jövőre már az első kapavágások is megtörténhetnek, igaz, az új pálya helyszíne egyelőre még nem ismert. Pusztán annyit lehet tudni ezzel kapcsolatban, hogy az ország keleti részén, esetleg a Nyírségben kaphat helyet a létesítmény. Tavaly novemberben, az első MotoGP magyar futamának bejelentésekor Kósa Lajos egészen pontosan úgy fogalmazott,

A beruházás mellett egyébként több érvet is fel tud sorakoztatni a kormány, ezeket egész hosszan részletezték a most megjelent fejezeti kötetben.

"A motorsportban megfigyelhető technikai újdonságok jelentős része a későbbiekben a közúton használt technológiának is részévé válik. (...) Magyarországon egy új építésű versenypálya azonnali kísérleti platformot kínál az új termékek, eljárások és ötletek sikerének igazolására is, így versenyistállók, motor- és gépjárműgyártók célzott tesztelési helyszíne lesz a pálya. Az új pálya létesítése egyben területfejlesztési célokat is szolgál, a szakmai elképzelések középpontjában egy olyan multifunkciós sportkomplexum megépítése szerepel, amely a térség- és gazdaságfejlesztési elvárásoknak megfelel."