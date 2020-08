Júniusban is megnyúvasztotta az iparunkat a koronavírus

Az idei első hat hónapban az előző év azonos időszakához képest 12,8 százalékkal esett vissza az ipari termelés. Az összes értékesítés 63 százalékát adó külpiaci eladások volumene 13,6 százalékkal, míg a 37 százalékot képviselő belföldi értékesítésé 7,7 százalékkal csökkent. Az ipari termelés ebben az összevetésben is csak Észak-Alföldön tudott nőni, 0,9 százalékkal. A többi régióban 2,9 százalék és 21 százalék közötti csökkenést mért a KSH, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon. Az ipari termelés júliusi volumenének második becslését szeptember 11-én közlik.

Az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal maradt el júniusban az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján 12,2 százalékos a csökkenés - erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közölt második becslése. A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt - indokolták a visszaesést.

