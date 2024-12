A kamara 4,3 milliárd forintért bonyolítja majd a Demján Sándor Programot

Nagy Elek szerint első körben fel kell mérni tételesen a már exportáló magyar középvállalkozások problémáit, milyen konkrét támogatásra van szükségük piacaik megtartása, növelése érdekében. Szükségesnek nevezte a kkv-k adminisztrációjának csökkentését, az egyablakos vállalkozói ügyintézés és tájékoztatás megvalósítását, a kkv-k adózásának áttekintését, egyszerűsítését és könnyítését is. A megoldandó feladatok közé sorolta a kkv-k energia problémáinak enyhítése céljából nagyobb energiaközösségek létrehozását, a megtakarításokra való ösztönzést. Az elfogadott intézkedéseket munkacsoportok dolgozzák ki, a javaslatokat az MKIK eljuttatja a kormányzat illetékes szervei részére – közölte az elnök.

A miniszter közölte, a program eleme a kkv-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogram, a kkv-k beruházásait célzottan támogató 1+1 program, a kkv-k digitalizációs csomagja, a kkv-k exportját élénkítő új hitelprogram, a kkv-k kifektetéseit (külföldi beruházásait) támogató hitel és tőkeprogram, vállalkozásfejlesztési uniós programok, a kkv-k adminisztrációjának és a mikrovállalkozások áramárainak csökkentése, része továbbá, a Széchenyi Kártya Program kedvezőbbé tétele is.

Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor Program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden Budapesten. Dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A programról elmondta: kilenc programrészt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása, és a magyar gazdaság gerincét jelentő kkv-szektor további megerősítése — számol be róla az MTI.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Nagy Elek új kamarai elnökkel közösen jelentette ezt be.

