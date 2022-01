Kamudiákokkal támadták meg a felnőttképzési diákhitelt

Az állam szeretett volna segíteni azoknak, akik egy vonzó, korszerű munkahely érdekében felnőttként is hajlandóak tanulni – írja a Telex. A Diákhitel Zrt. kedvező hiteleket vezetett be a tandíjra, de még az időszak megélhetési költségeire is. Ám egy szervezett bűnözői kör olyan gyorsan ráúszott az előzetes hitelbírálat nélküli lehetőségre, hogy a programot pillanatok alatt be kellett zárni, át kellett írni.

A Telex cikke szerint állam, jelen esetben a Diákhitel Központ Zrt. és a magánszféra hosszú előkészítés (lobbimunka és egyeztetések) után kibővítette a diákhitelek elérhetőségét. A Magyar Közlöny 2021. március 29-i számából derült ki, hogy a felnőttképzéshez is megnyílt kétféle diákhitel - mint ismeretes, május 31-től a szakképzésben és a felnőttképzésben is igényelhetővé vált a diákhitel. A 18 és 55 év közötti korosztály a három hónapnál hosszabb

szakmai oktatáshoz,

részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz,

engedélyhez kötött szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez,

illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez

is igénybe vehette a hiteleket.

A kötött felhasználású kölcsön legfeljebb 500 ezer forintig, vagy a tandíj maximális összegéig lehetett igényelni, és az állami támogatásnak hála, ez egy kamatmentes hitel volt.

Emellett lehetőség nyílt egy szabad felhasználású hitel felvételére is, ami akár havi 150 ezer forintig, összesen maximum 1,2 millió forintig, 1,99 százalékos kamat mellett finanszírozta a tanuló megélhetését.

Az eredeti szabályok alapján az állam eléggé szélesre tárta a kapukat, nem volt szükség a kölcsönhöz sem fedezetre, sem előzetes hitelbírálatra, és a hitel bármikor díjmentesen elő- és végtörleszthető volt.

Beütött a krach

A portál cikke szerint aztán december 21-én ismét megjelent a Magyar Közlönyben egy, a képzési hitelekre vonatkozó szabályozási változás. Mint azt Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója a Telexnek értelmezte, a módosítások értelmében a képzési hitel továbbra is kamatmentesen elérhető a felnőtt- és szakképzésben résztvevők számára, ugyanakkor a hitel a jövőben kizárólag a képzési költségek megfizetésére (tandíjra) használható fel, és ezt a hitelt nem a diák kapja meg, hanem azt közvetlenül az intézmény részére folyósítja a Diákhitel Központ.

A szabad felhasználású hiteltípust viszont többé már nem lehet igényelni. Aki a legnyíltabban fogalmazott a Telexnek, azt mondta, hogy a maffia ráúszott a lehetőségre, és fővárosi ügyvédek, valamint borsodi „tanulók” tömeges kamu képzési beíratásával, majd a maximális szabad felhasználású hitel felvételével megpróbálták lerabolni a diákhiteleket.

Ami viszont jó hír, hogy Magyar Péter szavai szerint

a Diákhitel Központ a belső kockázatelemzési folyamatai során 2021 szeptemberétől több képzőintézet vonatkozásában visszaélésekre gyanút adó jeleket észlelt. A visszaélésekkel feltehetően érintett hitelek azonosítása nagyrészt még az igénylési fázisban, azaz a tényleges folyósítást megelőzően megtörtént.

Azaz a gyanús szerződések elenyésző százalékában valósult meg a folyósítás, ahol ugyanis észlelte a Diákhitel a csalás jeleit, ott azonnal felfüggesztette a hitelezési folyamatot.

(Telex)