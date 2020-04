Karanténba küldték, megpróbált elrepülni, de fülön csípték

Nyomatékosan kérte, hogy az intézmények tartsák be Kásler Miklós ágazati miniszter rendelkezését. Figyelmeztetett, hogy Európa több országában példa nélküli állapotok alakultak ki, amikor egyszerre rengeteg beteg szakadt rá az ellátórendszerre, s például a folyosón kénytelenek fektetni a betegek.

Természetesen szóba került a krónikus ágyak felszabadításáról szóló miniszteri utasítás is, melynek végrehajtása során a kórházak a családoknak adják ki betegeket, hogy eleget tudjanak tenni a 60 százalékos ágyszám-felszabadítási előírásoknak. A sajtóban több cikk is megjelent arról, hogy magatehetetlen, legyengült, folyamatos ápolásra szoruló betegeket kellene fogadniuk a családoknak, akik erre nincsenek felkészülve.

Müller Cecília szerint a héten érkeznek be az első adatok az ellenőrzésekről. Több helyen tapasztaltak már problémát - vidéken is -, ezekre a helyekre járványügyi szakembereket küldenek.

Müller Cecília országos tisztifőorvos pedig az idősotthonokban elrendelt országos ellenőrzésekről beszélt. Mint mondta, az ellenőrzések folyamatosak lesznek a 1035 szociális intézményben, melyek közül a nagyobb, több száz férőhelyes otthonok kerülnek előbb sorra. Azt vizsgálják, hogy az intézmények felkészültek-e a koronavírussak szembeni intézkedésekre, biztosított-e az orvosi ellátás, megtörténtek-e a szükséges oktatások a személyzet részére, illetve betratják-e az elrendelt intézkedéseket. Azt is nézik, hogy milyen az egyéni védőeszközökkel való ellátottság. Amennyiben az ellenőrzést végzők hiányosságot tárnak fel arról jegyzőkönyv készül, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján először arról számoltak be, hogy újabb védőfelszerelések érkeztek Magyarországra, valamint folyamatosak a veszélyhelyzettel összefüggő rendészeti intézkedések. Kiss Róbert rendőr alezredes ismertetett is egy esetet: egy karanténba parancsolt személy akarta elhagyni Magyarországot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, schengeni határon belülre szándékozott repülni. Vele szemben intézkedtek.

