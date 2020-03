Katy Perry majdnem lenyomta a koronavírust a magyaroknál

A koronavírus iránt kedden este, az első hazánkban azonosított beteg megjelenése után fokozódott az érdeklődés a magyarok körében, de már ez is lecsengőben van.

Látványosan megugrott a Google-ben a korononavírusra keresők száma szerdán kora este miután hivatalosan is elérte Magyarországot a vírus. Míg korábban naponta maximum 25 alkalommal kerestek rá a "koronavírus" szóra a keresőportálon, a bejelentést követően ez a szám 100-ra ugrott. És bár azóta is érkeztek hírek újabb fertőzött betegekről, a Google Trends szerint az érdeklődés megfeleződött, 25-50 között mozog a keresések száma. Hasonlóan alakul a keresések görbéje a "koronavírus Magyarország" kulcsszavak esetén is.

Ha az elmúlt 30 nap kereséseit vizsgáljuk a témában, akkor jól kirajzolódik, hogy jóval a vírus hazai megjelenését megelőzően tájékozódni szerettek volna a betegséggel kapcsolatban. A "szájmaszk", "kézfertőtlenítő" és a "koronavírus tünetei" kifejezések esetében egyaránt február 25-én és 26-án volt felfokozott az érdeklődés a magyar internetezők körében: azóta még a 25-öt sem éri el a keresések száma ezen kifejezések esetében.

Az hogy a keresőoldalt kevésbé használják informálódásra a magyar internezetők a témában, részben köszönhető annak is, hogy a hazai sajtó alaposan és széleskörűen foglalkozik a témával. Így akár az online portálokon, akár egyes tévéműsorok révén sokakhoz eljuthatnak a legalapvetőbb információk.

A koronavírussal kapcsolatban sokkal inkább specifikus információkat keresnek a magyar az interneten. A Google Trends kimutatása szerint a fertőzéshez leggyakrabban a "koronavírus térkép", az "időkép koronavírus" és például az "olaszország koronavírus" kapcsolódott.

Érdekes a régiók szerinti lebontás is, mivel főként a nyugat-magyarországon élők szeretnének inkább plusz információkhoz jutni a betegséggel kapcsolatban. Az élen Veszprém megye áll, ezt Zala, Fejér és Komárom-Esztergom megye követi. Hajdú-Bihar megyében élők csak az elmúlt hét napban aktivizálták magukat, ami annak köszönhető, hogy Romániában már múlt héten megjelent a vírus, ám ennek ellenére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők körében nem volt ilyen fokozottabb aktivitás. Utóbbi egészen meglepő, hiszen azon a területen nagyon gyakori, hogy a határ közelében lévő romániai településekről Magyarországra járnak át bevásárolni - például a határtól alig 50 kilométerre fekvő Mátészalkára az egyik hipermarket ottani egységébe.

Katy Perry legalább annyira megmozgatta a magyarokat

Érdemes egy pillantást vetni az elmúlt napok top kereséseire is. Amikor legelőször néztük meg a toplistát csütörtökön késő délután, akkor még toronymagasan Katy Perry állt az élen. Az énekesnő pont tegnap jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják Orlando Bloommal. Ma reggelre azonban a teljes napot nézve az örömhír már a második helyre csúszott és a "koronavirus.gov" lett a legfelkapottabb téma. A dobogó harmadik fokára egyébként Szabadi Béla került. Végignézve a 15-ös listát, azon mindössze 5 olyan témakör szerepel, mely a koronavírussal lehet összefüggésben: a koronavirus.gov mellett

a Szent István Egyetem (itt tanult az egyik fertőzőtt iráni diák),

a koronavírus miatt elmaradó autóshowra, az AMTS-re is felkapott téma volt,

Kásler Miklós a hetedik legfelkapottabb lett csütörtökön,

végül a "Koronavírus Magyaroszág keleti" került a legutolsó helyre.

Az, hogy a felkapott témák közé kerültek a koronavírussal összefüggő témák, leginkább a hazai megjelenés óta jellemző. Előtte ugyanis egyetlen kifejezés sem került be a felkapottak közé. Kedden Abella Miklós, hétfőn Abaházi Csaba, a múlt hétvégén pedig a Real Madrid-Barcelona érdekelte leginkább az internetezőket.