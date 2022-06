Kedvezőbb roamingdíjak jönnek az EU-ban

Péntektől, július 1-jétől lép hatályba az új, továbbfejlesztett roamingszabályozás az EU-ban. Ez 2032-ig meghosszabbítja, illetve javítja azt a rendszert, amelynek köszönhetően az EU-ban és az Európa Gazdasági Térségben utazók külön díjak nélkül telefonálhatnak, SMS-ezhetnek és internetezhetnek külföldön – adta hírül a hvg.hu.

Külföldön is használhatjuk a 4G és 5G hálózatokat többletköltségek nélkül. Külföldön is használhatjuk a 4G és 5G hálózatokat többletköltségek nélkül.

Az új szabályok fontos eleme, hogy a fogyasztók külföldön is a hazaival megegyező minőségű mobilinternetet kell biztosítania a szolgáltatónak.

Ha elérhetőek, a fogyasztók külföldön is használhatják a 4G és 5G hálózatokat többletköltségek nélkül.

Külön rendelkezés szól a váratlan rejtett díjak megelőzéséről. Ugyanis amikor a fogyasztók repülővel vagy hajóval utaznak, a mobiltelefonok automatikusan csatlakozhatnak a műholdak által biztosított fedélzeti hálózathoz. A nem földfelszíni hálózatok által nyújtott mobilkapcsolati szolgáltatások igénybevétele nagyon magas felárat vonhat maga után. Az új barangolási szabályok arra kötelezik a szolgáltatókat, hogy védjék fogyasztóikat, és értesítsék őket, ha telefonjaik nem földfelszíni hálózatra váltanak. Ezenkívül a szolgáltatóknak automatikusan meg kell szakítaniuk a mobilszolgáltatást, ha a nem földfelszíni hálózatokon keresztül nyújtott mobilszolgáltatások elérik az 50 eurót vagy más előre meghatározott korlátot – tért ki a részletekre a hvg.hu cikke.

A szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fogyasztókat tájékoztassák azokról a telefonszámtípusokról, amelyek többletköltséggel járhatnak, ha a fogyasztók külföldről tárcsázzák. Az üzemeltetőknek a másik uniós országba történő határátlépéskor küldött automatikus SMS-üzenetekben, valamint a szolgáltatási szerződésekben kell tájékoztatniuk a fogyasztókat.

Az új barangolási szabályok biztosítják, hogy a polgárok tisztában legyenek az egységes uniós segélyhívószámmal, a 112-es számmal, amelyet az EU-ban bárhol használhatnak a segélyszolgálatok eléréséhez. 2023 júniusáig a szolgáltatóknak automatikus üzeneteket kell küldeniük külföldre utazó ügyfeleiknek, hogy tájékoztassák őket a segélyszolgálatok elérésének elérhető alternatív módjairól, például valós idejű szöveges üzeneteken vagy alkalmazásokon keresztül.

A kedvezőbb roamingszabályokat 2017-ben vezették be. Ugyanakkor az eltelt öt évben egy felmérés rávilágított a hiányosságokra, amelyeket most orvosoltak. Az Európai Bizottság kutatása szerint az európaiak 33 százaléka alacsonyabb mobilinternet-sebességgel rendelkezett külföldön, mint otthon, 28 százalékuk pedig alacsonyabb hálózati színvonalon (azaz 4G helyett 3G hálózaton) tudott kommunikálni. A tanulmány kimutatta, hogy az ügyfelek 25 százaléka legalább egyszer tapasztalt rosszabb minőségű roamingszolgáltatást, mint otthon, még akkor is, ha a hálózati feltételek jobb minőséget tudtak volna biztosítani.