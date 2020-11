Kelet felől előzték meg az Európai Uniót

A kínai pénzügyi minisztérium egy, az internetes oldalán kiadott közleményben bejelentette: Kína és Japán egy bilaterális megállapodást is aláírt a vámok csökkentéséről. A minisztérium szerint a lépés történelmi mérföldkőnek számít a két ország kereskedelmi kapcsolataiban.

A megállapodás alapján a partnerek csökkentik és fokozatosan kivezetik a vámokat az árukereskedelemben, és javítják a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokat, a többi közt piaci hozzáférést biztosítva a tagországok szolgáltatásokat nyújtó vállalatai számára. Mindemellett csökkenteni fogják a nem vámtarifa jellegű akadályokat is.

A megállapodás ezzel a világ népességének közel egyharmadára, 2,2 milliárd emberre, és a globális bruttó hazai termék (GDP) csaknem 30 százalékára terjed ki. A GDP tekintetében ezzel a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodásának számít, megelőzve egyebek mellett az Európai Uniót. Az eredeti kezdeményezésben India is helyet kapott, de Újdelhi tavaly kivonta magát az egyeztetésekből. Az ASEAN-tagországok ennek ellenére változatlanul bővíteni kívánják az Indiával folytatott kereskedelmet.

