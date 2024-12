Kellemetlen meglepetés várja a tankolókat a benzinkutakon január 1-jétől

Az idei évhez hasonlóan 2025 elején is adóemelés miatt drágulnak az üzemanyagok.

Kapcsolódó cikk Nagy változás jön januártól a benzinkutakon, érdemes még az idén megtankolni Az idei évhez hasonlóan 2025 elején is adóemelés miatt drágulnak az üzemanyagok.

Január elsejével életbe lép az üzemanyagok jövedéki adójának inflációkövető emelése – hívja fel a figyelmet az Economx . Ennek hatására a benzin esetében 152,55 forintról 158,8 forintra, a gázolajnál pedig 142,9 forintról 148,76 forintra nő az adó mértéke. És ez még nem minden, ugyanis a jövedéki adót is terheli a 27 százalékos áfa, ennek következtében

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!