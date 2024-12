Keresheti a szavakat Rogán Antal

Van egy jó és egy rossz hírünk. A jó, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli közlése szerint az ipari termelés volumene októberben szebb képest festett, mint szeptemberben. A rossz, hogy így is negatív lett. Immár nyolcadik egymást követő hónapban.

Bár a KSH gyorstájékoztatójában címében az szerepel, hogy 0,2 százalékkal csökkent az ipari termelés, a valóságot a naptárhatással megtisztított adat mutatja, az viszont -3,1 százalék lett.

A részleteket csak egy hét múlva ismerhetjük meg. Ám az a mostani közlésből is kiderül, hogy egy hónap alatt akár éles fordulatként is értékelhető változás következett be: míg a feldolgozóipari alágak többségében szeptemberben még csökkent a termelés volumene, addig októberben bővült.

Ha azonban a szöveges értékelésbe kapaszkodunk, már azt láthatjuk, hogy a KSH értékelése szerinti fordulat mindössze a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártására értendő, amelyek a szeptemberi csökkenés után növekedtek. Hiszen az élelmiszerek, az ital és a dohánytermékek gyártása nemcsak októberben, hanem már szeptemberben is bővült.

Ugyanakkor a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában ugyanúgy visszaesés következett be az év tizedik havában, mint a kilencedikben, ami nem jó előjel a jövőre nézve.

Összességében az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2023 azonos időszakában, ez a ráta halvánnyal jobb az egy hónappal korábbi 4,3 százalékos mínusznál.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal emelkedett – próbálta slusszpoénnal zárni az alapvetően gyenge októberi ipari adatokról kiadott közlését a KSH.