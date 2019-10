Került, amibe került? Izgalmas nyolc év után távozik az EKB éléről Mario Draghi

Whatever it takes, magyarul: kerül, amibe kerül. Több mint hét éve, 2012 júliusában mondta ezt Mario Draghi, arra utalva, hogy a görög adósságválság közepette minden áron megvédik az eurót. Azóta e szavak szállóigékké, Draghi attributumaivá váltak, nem csoda, hogy akad elemző, aki az Európai Központi Bank (EKB) éléről október 31-én távozó jegybankár örökségét is e szlogennel jellemzi .