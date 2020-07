Kész, vége! Kinyírták a rövid távú lakáskiadást Magyarországon

Tovább növekedhet a hosszú távú kiadásra átnyergelő lakáskiadók aránya, megdobva ezzel a bérlakás-kínálatot. Lesznek, akik ilyen körülmények között inkább eladják ingatlanjukat, még akkor is, ha csak nyomott áron tehetik meg ezt.

A rövidtávú lakásbérleteket keresők nagy valószínűséggel nem foglalnának szállást a szállodákban, zömük inkább más desztinációt, például Bécset vagy Prágát részesítené előnyben. Előbbiben egyébként éppen most vezettek be könnyítéseket erre a tevékenységre, hogy beindítsák a gazdaságot.

A rövidtávú lakáskiadásban érintett vállalkozások egy részét tömörítő két szervezet (Felelős Rövid Távú Lakáskiadók Szervezete, FRTLSZ, valamint a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete, MAKE) még egy utolsó kísérletet tesz: levélben kéri Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a kormány ne fogadja el a GOT álláspontját és a szakmai szervezetek, köztük az FRTLSZ és a MAKE bevonásával tárgyalják meg a szektor újraszabályozását - közölte lapunkkal Schumitzky Balázs, a MAKE vezetője.

Várható, hogy a kormány már szerdán tárgyalja a javaslatot. Egyelőre nem tudni azonban, hogy mikortól lépnének életbe a szigorítások. Egye források szerint ez már idén szeptemberben megtörténhet, s az év hátralévő részére arányos korlátozás lenne. Az is lehet, hogy csak 2021. január 1-től vezetnék be ezt a rendelkezést.

Információik szerint a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) keddi ülésén átment az a - főleg a szállodaüzemeltetők által erőltetett javaslat -, hogy évi 120 napban maximalizálják a rövid távú lakáskiadást Magyarországon. Úgy tudjuk, hogy a Pénzügyminisztérium által vezetett testületben a pénzügyi tárca és a Gazdasági Versenyhivatal képviselői ellenezték a szigorítást, de a többség egyetértett vele.

