Két év múlva már az űrben forgathatnak filmeket

A Tom Cruise űrfilmjét társproducerként készítő cég bemutatta a filmgyártó stúdió és a zéró gravitációjú sportaréna terveit. A Space Entertainment Enterprise (SEE) azt közölte, hogy a SEE-1 névre keresztelt modul tervezett befejezési dátuma 2024 decembere, amely a Nemzetközi Űrállomás (ISS) kereskedelmi szárnyán, az Axiom állomáson fog megépülni – írja a The Guardian.

A cég filmeket, televíziós, zenei és sporteseményeket szeretne majd tető alá hozni a létesítményben, – bár a helyszín közönség befogadóképessége még nem határozható meg –, valamint olyan tartalomkészítőkkel akar szerződni, akik 400 kilométerrel a Föld felett szeretnének fejleszteni, előállítani, rögzíteni és élőben közvetíteni. A létesítményeket külső szolgáltatók is használhatják majd, de a SEE saját tartalomban is gondolkodik.

Durva lesz, mikor élőben közvetítenek majd műsort a világűrből. Fotó: Depositphotos

Az Axiom Station, amely január elején nyerte el a szerződést a kereskedelmi szárny fejlesztésére -, 2028-ban válik majd le az ISS-ről.

"A SEE-1 egy hihetetlen lehetőség az emberiség számára, hogy egy másik birodalomba lépjen, és izgalmas új fejezetet kezdjen az űrben. Egyedülálló és elérhető otthont biztosít majd a határtalan szórakozási lehetőségeknek egy innovatív infrastruktúrával teli helyszínen, amely a kreativitás új világát szabadítja fel” - mondják a SEE társalapói, Dmitrij és Jelena Lesznevszkij.

Hozzátették: „Mivel a világelső Axiom Space megépíti ezt az élvonalbeli, forradalmi létesítményt, a SEE-1 nemcsak az első, kiváló minőségű űrszerkezetet is biztosítja, de lehetővé teszi a kétbillió dolláros globális szórakoztatóipar alacsony, Föld körüli pályán való terjeszkedését.”

Márciusban indul az első privát űrhajós utazás

Azt már a theverge.com írja, hogy a SEE sajtóközleménye szerint egy felfújható modulról lesz szó, amely akár 6 méter, azaz közel 20 láb átmérőjű lesz. A SEE azt mondja, hogy lehetővé teszi harmadik felek számára is, hogy saját projektjeikhez használják a stúdiót. A projekthez nem adtak meg költségeket vagy becsült költségvetést, és a SEE sem részletezte, hogy mennyit számítana fel másoknak a stúdió használatára.

Míg az Axiom űrállomásokat épít, szerződést kötött a NASA-val és a SpaceX-szel is, hogy utakat vásároljon a SpaceX Crew Dragon-jára, amivel magánszemélyeket küldhet az ISS-re.

Az Axiom első privát űrhajós küldetése a Crew Dragonon, az Axiom-1, a tervek szerint márciusban indul.

Az Axiom egyébként az a cég, amely idén a Nemzetközi Űrállomásra akarja küldeni Tom Cruise-t és Doug Liman rendezőt, hogy leforgassák immár a második filmet az űrben. Cruise eredetileg azt tervezte, hogy 2021 októberében indul útnak, de a 200 millió dolláros költségvetéssel kapcsolatos okok miatt az utazást néhány hónappal elhalasztották, s azóta sincs konkrét kitűzött dátum. Az biztos, hogy a film nem a következő Mission Impossibile lesz, s még az is lehetséges, hogy költségvetése még magasabb lehet, tekintve, hogy milyen sokba kerül az űrben dolgozni.

A SpaceX Crew Dragonján mindössze egy repülés közel 55 millió dollárba kerül, ráadásul a NASA további díjat számít fel az űrállomás létesítményeit használó magánűrhajósokért.

A SEE azt állítja, hogy hamarosan adománygyűjtő kört tervez.

Beindulhat az űrgazdaság

Eközben egy orosz filmes stáb sikeresen elrepült az ISS-re október elején, hogy egy 12 napos forgatáson vegyen részt, a Challenge (Kihívás) című filmben. A produkciót, - amely egy sebészről szól, akinek meg kell operálnia egy beteg űrhajóst az űrben, mert egészségi állapota miatt nem térhet vissza a Földre kezelésre -, a tervek szerint még ebben az évben bemutatják.

Bár ma már elterjedtek az űrhajósok által felvett felvételeket tartalmazó dokumentumfilmek – és az élő, globális televíziós közvetítés óriási ugrást jelentett az Apollo Holdraszállásával –, a légkörön túl csak szerény kísérletek történtek fikciók filmezésére. Annak ellenére, hogy az űrben játszódó alkotások a filmipar alappillérei, a logisztikai és pénzügyi akadályok miatt a legnagyobb kihívásokat a kreatív kellékesek és a speciális effektusok csapatai végezték el annak érdekében, hogy elhessegessék a közönség hitetlenkedését.

A közelmúltban tett kísérletek egyébként, - amelyek a gravitáció nélküliség és az űr megalkotására irányultak – jócskán megtérültek a mainstream filmesek számára. Sandra Bullock és George Clooney súlytalanságának, és szabadeséseiknek valósághű megjelenítése mögött több éves kutatás, erőfeszítés és sokmillió dolláros innováció állt, amikor Alfonso Cuarón 2013-ban leforgatta velük a Gravity című filmjét. A 100 millió dollárba kerülő mű 723 millió dollárt hozott a konyhára, és hét Oscar-díjat nyert.

Ezek után kifejezetten nagy érdeklődés övezi Tom Cruise beharangozott, űrben készülő filmjét.