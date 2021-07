Kevés tesztből is ugyanannyi fertőzöttet találtak: megugrott a pozitivitási ráta

A friss adatközlés szerint 64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 491 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meglehetősen kevés, mindössze 4580 teszt alapján jött ki a fertőzöttek száma, ennek köszönhetően is megugrott a pozitivitási ráta: a tesztek 1,4 százaléka igazolta a koronavírus jelenlétét a páciensben. Utoljára másfél hónapja, június 11-én volt ilyen szinten a pozitív tesztek aránya.

Sajnos egy koronavírusos beteg is elhunyt, így az elhunytak száma 30 026 főre emelkedett. Az eheti adatközlések alapján (ami a múlt hét végétől e hét csütörtökig terjedő időszakot fedi le, miután hétvégén már nem tesz közzé friss adatot az operatív törzs, a péntektől vasárnapig terjedő időszak számait hétfőn adja közre) 6 új áldozata volt a koronavírusnak; egy héttel korábban ugyanez a szám 5 volt, még korábban pedig 11. Ebben a hét napban egyébként 390-nel emelkedett a fertőzöttek száma, míg az előző 7 napban 376-tal, a megelőző 7 napban pedig 288-cal.

A gyógyultak száma 645-tel nőtt, jelenleg 748 157 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túl van a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma 582-vel 31 308 főre csökkent.

78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, eggyel kevesebbet, mint a legutóbbi adatközlés idején. Kettővel csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma, 11-re.

A beoltottak száma jelenleg 5 617 260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta. 16 782 oltást adtak be 24 óra alatt, ebből 10 782 második adag volt - az oltottak száma tehát az adatközlés szerint kereken 6 ezerrel nőtt egy nap alatt. A legutóbbi 7 napot érintő adatközlés idején kis híján 29 ezerrel nőtt az oltottak száma, ami szinte hajszálra megegyezik az előző két 7 napos etap adatával - úgy tűnik, a tempó most beállt erre a heti 29 ezres növekedési szintre, amiben benne vannak a határok mentén élő, az oltást nálunk felvevő külföldi állampolgárok is.

Az iskolákban megkezdődött a 12 év fölötti diákok oltásának megszervezése, és indul az oltatlan idősek felkeresése is - utóbbiakat akár az otthonukban is beoltja az orvos vagy a vele tartó rezidens, ez hozhat némi lendületet az oltottak számának növekedésében. Emellett a kormány rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás. Hamarosan pedig egy újabb oszlopot is be kell szúrni a táblázatokba, kezdődhet ugyanis a harmadik oltások beadása is - erre már folyik a regisztráció.