Kéz a kézben mászhat ki a gödörből magyar és a német gazdaság

A német kormány kedden tette közzé gazdasági előrejelzését, amely az exportvezérelt magyar gazdaság számára is egyfajta iránymutatás lehet. Már csak azért is, mert a második negyedéves részletes magyar GDP adatokból kiderült, hogy a termelési oldalon valamennyi fontos ágazatban jelentős volt a csökkenés. Az ipar teljesítménye 20,1 százalékkal, ezen belül a feldolgozóiparé 21,7 százalékkal mérséklődött. Ebben erőteljes szerepet játszik a német vállalatok által dominált hazai autógyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó beszállítói kör tavaszi leállása. Egy esetleges német konjunktúra azt jelezhetné, hogy az ottani vállalatok a termelési oldalon ismét nagyobb fokozatra kapcsolnak, így a magyar leányvállalataik, partnereik, beszállítóik kilátásai is kedvezőbbek lehetnek. Emellett stabil gazdasági helyzetben, mint felvevőpiac is fontos Németország, így a magyar cégek által előállított termékek és szolgáltatások értékesítése könnyebb.

Egy jó hír…

Ezek után a német kormány által közzétett adatok a "pohár félig üres/tele" tipikus példájának tekinthetőek, így messzemenő következtetéseket is nehéz ebből levonni. Optimizmusra adhat okot, az a tény, hogy a prognózis szerint az idei évben a legutóbbi előrejelzésnél kisebb visszaeséssel számolnak. Mindez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az idén a GDP 5,8 százalékos visszaesését várják, ami 50 bázisponttal magasabb, mint az előző áprilisi prognózis, amikor még 6,3 százalékos recessziót vártak. Ezzel együtt is, a német gazdaság számára a 2020-as év a legrosszabb lehet a II. világháború óta.

A német adatok ugyan nem feltétlen segítették a tisztán látás a magyar gazdaság kilátásai kapcsán, ugyanakkor kedden publikált részletes GDP adatok révén azért pontosabb képet kaptunk a folyamatokról. Ahogy az már augusztus közepén kiderült, a második negyedévet 13,6 százalékos csökkenéssel zárta a magyar gazdaság. Ez pedig azt vetítette előre, hogy nem csak az MNB által prognosztizált minimális gazdasági növekedés, de az Orbán kormány hivatalos előrejelzése, a 3 százalékos visszaesés sem reális. A recesszió vélhetőleg ennél nagyobb lesz, és a Varga Mihály által informálisan prognosztizált 5 százalékhoz lesz közelebb.

Még úgy is, hogy a magyar vállalatok az utóbbi időszakban sokkal optimistábbak lettek a kilátásokat illetően, így a legfrissebb magyar BMI is fellendülést jelez. A legfontosabb szektorok, így az ipar, és az építőipar esetében az egyértelmű javulás látható, ahogy a tavasszal lenullázódó turizmus júliusban és augusztusban már mutatott életjeleket. Más kérdés, hogy a szeptember 1-től bevezetett határzár ezt a folyamatot ismét megtörte, így ez a terület az idei év végén sokat már nem fog tudni hozzátenni a magyar gazdaság teljesítményéhez. Természetesen a belföldi turizmus nem fog leállni, de az idei folyamatok azt jelezték, hogy a belföldi turisták a korábbi évek számaitól elmaradó vendégéjszakát töltenek a hazai szálláshelyeken. Így már az is eredmény, ha a belföldi turizmus szinten marad, az elmaradó külföldi vendégszámot biztosan nem tudja ellensúlyozni.

… és egy rossz

Hogy azonban ne lehessen senki túlságosan bizakodó, arról is gondoskodott a német kormány prognózisa. Mert az idei kilátásokat ugyan javították, de a jövő évi várakozásukat rontották. Korábban ugyanis 5,2 százalékos visszapattanást jósoltak 2021-re, ám most ezt 4,4 százalékra visszavágták. A gazdasági minisztérium szerint a járvány előtti GDP-szintet a német gazdaság csak 2022-ben fogja elérni.

Peter Altmaier gazdasági miniszter a frissített adatok kapcsán tartott berlini sajtótájékoztatón azt mondta, hogy sikeresen tompították a visszaesést, és a német gazdaság a mélyponton túljutott. A feladat most az, hogy minél gyorsabb V alakú visszarendeződés irányába mozduljanak el. Természetesen az elmúlt napokban az Európában ismét megugró koronavírusos esetszámokra is reagált a miniszter, azt mondta, hogy a helyzet más nyugat-európai országokhoz képest kedvezőbb. Így szerinte elkerülhető lesz, hogy a tavaszi országos leállás megismétlődjék.

Peter Altmaier optimista (Forrás: EPA/ADAM BERRY) Peter Altmaier optimista (Forrás: EPA/ADAM BERRY)

A magyar gazdaság is a vártnál lassabban érheti utol magát

A vélhetőleg hamarosan a magyar kormány is felül fogja vizsgálni a gazdasági előrejelzését, ahogy az MNB-től is hasonló lépéseket várunk. Ahogy fent jeleztük, Varga Mihály korábbi kijelentése és a második negyedéves GDP adatok után frissített elemzői várakozások alapján 5 százalék körüli lehet a visszaesés az idei évben. A magyar gazdaság nem csak mértékében, de a pályáját tekintve is a német gazdaság pályáját követheti. Ugyanis jövőre vélhetőleg nem tudja még ledolgozni az idei mínuszt, és a járvány előtti szintet a magyar gazdaság is csak 2022-ben fogja elérni.