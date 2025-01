Kezdheti törölgetni a homlokát Nagy Márton, durva számok jöttek az állampapírokról

A helyzet komolyságát mutatja, hogy Maga az ÁKK is elismerte már decemberi, a 2025-ös év finanszírozásáról szóló sajtótájékoztatóján , hogy várhatóan csak a GDP 1,7 százalékának megfelelő lesz idén a nettó lakossági finanszírozás a kitűzött 2 százalékos céllal szemben.

A januárban bevezetett, 3 éves futamidejű Fix Magyar Állampapír állománya december végére elérte a 1016,9 milliárd forintot. Ez lett tehát a legsikeresebb papír 2024-ben. Szintén emelkedett a 3 és 5 éves Bónusz Magyar Állampapír állománya is, a 335,7 milliárd forint növekedést követően a hó végén 1208,9 milliárd forintot tett ki.

Csökkent a sztárpapírok állománya is, a Prémium Magyar Állampapír állománya 2024. december végére 31,7 milliárd forinttal csökkent, amely így 6961,0 milliárd forintot tett ki. Mindössze egy hónap alatt, november végéhez képest 92 milliárd forintos a csökkenés. Ez arra enged következtetni, hogy már decemberben elkezdték visszaváltani ezt a papírt az emberek.

A tervezetthez képest 650 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapírt vásároltak tavaly az emberek. Míg a 2024-es finanszírozási tervben az szerepelt, hogy 1932 milliárd forinttal nő majd a lakossági állampapírok állománya, a most napvilágra került adatok szerint mindössze 1280 milliárd forint volt az emelkedés. Ebből 94 milliárd forinttal az euró alapú állampapír állománya nőtt, a lakossági forint állampapíroké 1185 milliárd forinttal hízott. (A tervezett vásárlás egy része helyett diszkont kincstárjegyet vehettek az emberek, de semmiképp nem annyit, hogy pótolja a teljes hiányzó összeget) – foglalja össze a helyzetet a lap.

