Kiábrándító előrejelzés jött az IMF-től

Az 1929-es világgazdasági válság óta a legrosszabb év elé nézünk, állítják az IMF közgazdászai. Mindez ráadásul annak ellenére fog bekövetkezni, hogy a Nemzetközi Valutaalap is elismeri a kormányok határozott mentőintézkedéseit. A szervezet szerint a világszerte meghirdetett kormányzati és jegybanki lépések ellenére is 3 százalékkal fog csökkenni globálisan a gazdasági teljesítmény. Ez önmagában is elég súlyos kijelentés, úgy viszont kifejezetten riasztó, ha hozzátesszük, hogy két hónappal ezelőtt még úgy látták, éves szinten 3,3 százalékkal bővülhet a világ GDP-je.

A helyzetet javítja, hogy felfele módosították ugyanakkor a jövő évi növekedési kilátásokat, igaz ennek hátterében az áll, hogy az idei alacsony bázishoz képest könnyebb lesz erősebb bővülést produkálni. Az IMF így jövőre 5,8 százalékos globális gazdasági növekedést valószínűsít most. A 2021-re várható fellendülés kapcsán ugyanakkor megjegyzik, a GDP szintje a járvány előtti trend alatt marad, és jelentős bizonytalanságot mutat a fellendülés ereje is. Az IMF egyébként más nagy nemzetközi gazdasági szervezetekkel összhangban van a most publikált véleményével. A napokban tette ugyanis közzé előrejelzését a WTO, amely az jelezte, hogy akár 30 százalékkal is visszaeshet a nemzetközi kereskedelem. Az OECD pedig arra figyelmeztetett, hogy a mostani járvány okozta gazdasági sokkot "hosszú időn keresztül" érezni fogjuk.

Az egészségügyi intézkedések soha nem tapasztalt helyzetet teremtettek

Magyarországon a saját bőrünkön is tapasztalhattuk, hogy kijárási korlátozásokat vezettek be. Ehhez hasonló, vagy akár szigorúbb döntés született számos más országban, amely ugyan a járvány terjedését lassította, ám a gazdasági életet is teljesen megbénította. Nem véltelen, hogy az IMF a mostani helyzetre a "the Great Lockdown" (nagy bezárkózás) jelzőt használta. Mindez viszont olyan helyzetet teremtett, amelyre korábban a modern korban nem volt példa, éppen ezért ez olyan válság, amilyet korábban senki sem tapasztalt még meg.

A hirtelen beütött sokkon túl súlyos bizonytalanság van annak az időtartamát és intenzitását illetően is. Emellett nehéz megjósolni, hogy mennyi idő alatt lehet újra felpörgetni a világgazdaság motorját. Az IMF szakértői megjegyzik, hogy a gazdaságösztönzés is sokkal nagyobb kihívást jelent, tekintettel a megkövetelt társadalmi távolodási és elszigetelési szabályokra. Az már csak hab a tortán, hogy sok ország olyan kezdőállapotból zuhant a válságba, ami egyébként is fejtörést okozott volna, az elmúlt évtizedben ugyanis jelentősen eladósodtak dollárban. Nem véletlen, hogy rekordmértékű és összegű sürgősségi finanszírozási igényt kapott az IMF, a 189 tagja közül több mint 90 pénzügyi támogatást kért. Sőt, a helyzetet látva a szervezet meglepő gyorsasággal reagált, és 25 országnak már pénzügyi könnyítést is adtak.

Európa mély szakadékba kerül

A nagy gazdasági régiók közül várhatóan Kína ússza meg legjobban a helyzetet, mindez azt jelenti, hogy a korábbi 6 százalék körüli gazdasági növekedésük 1 százalékos szint környékére szelídül. Súlyos recesszióba kerül idén az Egyesült Államok, amelynek gazdasága 5,9 százalékkal esik vissza. Mindez azonban még mindig kevesebb lesz, mint az euróövezet 7,5 százalékos zuhanása. Ezen belül egyébként a mediterrán országok kilátásai a legrosszabbak, hiszen az olasz gazdaság 9 százalék feletti visszaesést szenved el, de a spanyolok is 8 százalékkal gyengülnek.

A helyzet kezelésére is tesznek néhány javaslatot. Az IMF azt tanácsolja az országoknak, hogy először összpontosítsanak az egészségügyi válságra, tesztelésre, orvosi berendezésekre és egyéb egészségügyi ellátással kapcsolatos költségekre fordítsanak minél nagyobb összegeket. Emellett amire rövid távon szerintük figyelni kell, az a vállalkozások és alacsonyabb jövedelmű polgárok "életben tartása". Szerintük ennek eszközei lehetnek az adóhalasztás, a bértámogatás, vagy akár a közvetlen állami transzfer is, amelyet a válság miatt leginkább érintett polgárok és cégek kaphatnak meg.