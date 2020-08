Kiderültek a számok: ennyien vettek autót a nagycsaládosok programjával

Nagyjából minden második kérelmező élt már a nagycsaládos autóvásárlási program adta kedvezménnyel. Az így megvásárolt 15 ezer jármű igen jelentősnek mondható a piac teljes méretéhez képest. Így a többgyermekes családok és a kereskedők számára is igazi sikersztori a program.

Megjegyzés: Ha megnézzük a cikkben szereplő számokat, akkor finom ellentmondások érződnek az autók számát illetően, ám ez vélhetőleg abból ered, hogy bizonyos statisztikákban már a megrendelés pillanatában bekerült eladottként egy jármű, más esetekben viszont a valós átadással könyvelik le. Véleményünk szerint a helyettes államtitkár fenti kijelentése, amely szerint a kérelmekből döntő többségében szerződés és folyósítás lesz, is ezt erősíti meg.

A szerdán publikált adatokból az is kiderült, hogy messze legnépszerűbbnek a Dacia Lodgy bizonyult, amely egyébként a legolcsóbb hétüléses modell, ebből 4 ezer darab kelt el tavaly július óta. A legkeresettebbek közé tartozik még az Opel Combo, a Skoda Kodiaq, a VW Touran, a Peugeot Rifter, a Citroën Belingo, ezekből összesen csaknem 4 ezer darab talált gazdára állami támogatással.

A Gémosz elnöke a most publikált adatok kapcsán felidézte, hogy a koronavírus-járvány előtt volt olyan hónap, amikor olyan sokan rendeltek új, hétüléses autót állami támogatással, hogy a szállítás a kereskedők minden igyekezete és előzetes készletezése ellenére elhúzódott. Gablini Gábor egyébként néhány napja a közszolgálati tévében azt jelezte, hogy többek között a nagycsaládos autóvásárlási program segített a kereskedőknek abban, hogy a nyugati-európai piacoknál sokkal kisebb visszaeséssel vészeljék át a járvány időszakát .

Gablini Gábor, a Gémosz elnöke az év elején azt mondta, hogy várakozásaik szerint idén és a program harmadik évében is sokan vásárolnak majd családi egyterűt. „Mi a mai tapasztalatok alapján azt vélelmezzük, hogy a tavalyi félév teljesítménye az elkövetkező 2,5 évvel összhangban lehet. Magyarul tehát, ha tavaly volt 15 ezer vásárlás, akkor vélhetően még egy 15 ezer vásárlás benne van ebben a 2,5 évben” – mondta korábban Gablini Gábor.

A minisztérium által korábban közölt adatok szerint egyébként 2019-ben 23 ezer kérelmet adtak be, az idén tehát (vélhetőleg a járvány miatt) jelentősen csökkent ezek száma. A gépjárműkereskedők egyébként a tavalyi adatok alapján azzal számoltak, hogy az első roham után visszaesik a forgalom.

több mint 15 ezer új, állami támogatással elérhető hétüléses autót már át is vettek a program indulása óta eltelt egy évben.

Szerencsére szerdán megjelentek (az általunk is kért) számok, amelyek megerősítik, hogy mind a vásárlók, mind a kereskedők szempontjából sikeres a kezdeményezés. A nagycsaládosok ugyanis összesen közel 28 ezer kérelmet adtak be és

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!