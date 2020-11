Kihirdették a rendeletet a házhozszállítás áfájának csökkentéséről

A kormányfő szavainak nyomatékosításaként a péntek esti Magyar Közlönyben meg is jelent a vonatkozó kormányrendelet. Ennek értelmében az étkezőhelyi vendéglátás keretében az elvitelre vagy a házhoz szállítással értékesített étel- vagy italforgalom esetében is 5 százalékos áfakulcs vonatkozik. Ez nem érinti a szállítással kapcsolatos díjakat.

Péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök szokásos reggeli rádióinterjújában jelentette be, hogy az ételek elvitelénél, valamint házhozszállításánál is indokolt az áfacsökkentés. Annak kulcsát az éttermi fogyasztáskor alkalmazandóval egy szintre csökkenteni.

