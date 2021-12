Kilőtt az új fertőzöttek száma, nagyot nőtt a lélegeztetőn lévőké is

Még mindig nem érte el a tetejét a járvány negyedik hulláma itthon, továbbra is magas számokat jelentett a koronavirus.gov.hu. Az állami portál szerint ugyan mintegy hatezerrel nőtt az első oltásukat felvevők száma, de ez azt mutatja, hogy kifulladóban van az oltási hét, közben csaknem kétszer annyi új fertőzöttet találtak, mint az előző napon.

Az előző közléskor 6390 új fertőzöttet jelentettek, most viszont 11 152-et, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 114 260 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 192, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 34 713 főre emelkedett.

A beoltottak száma 6 132 549 fő, közülük 5 847 405 fő már a második oltását is megkapta, 2 559 096 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. A gyógyultak száma jelenleg 891 691 fő, az aktív fertőzötteké pedig 187 856 főre emelkedett. Jelenleg 7546 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 562-en vannak lélegeztetőgépen. Ez utóbbi adat is jelentős növekedést mutat, az előző naphoz képest, akkor 513 főről közölték, hogy lélegeztetőn kezelik.

hirdetés

Az oltási akcióban eddig összesen 886 ezren vettek fel oltást, közülük 725 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 108 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormány meghosszabbította az oltási akciót, így december 5-én, vasárnapig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

A kórházak ezen a héten is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben a regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány le is kötött további gyermekek oltására való Pfizer-vakcinákat, az első szállítmány várhatóan decemberben érkezik.