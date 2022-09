Kína kérése fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint az Alaptörvény?

Szél Bernadett volt országgyűlési képviselő több mint két éve indított pert a Kína érdekét szolgáló és jelentős részben kínai kölcsönből is építendő Budapest-Belgrád vasút hitelszerződésének megismerésére.

Kétéves pereskedés és három egymásnak ellentmondó ítélet után született meg a verdikt arról, miért titkosított Szijjártó Péter. Fotó: Facebook Kétéves pereskedés és három egymásnak ellentmondó ítélet után született meg a verdikt arról, miért titkosított Szijjártó Péter. Fotó: Facebook

Most a 444.hu arról számolt be, hogy a Kúria 2022. június 29-i harmadfokon hozott döntésével elfogadta a Külgazdasági és Külügyminisztérium érvelését arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter miért titkosította 2020 tavaszán a több százmilliárd forintos beruházás legfőbb forrását biztosító dokumentumot. Eszerint

Magyarország külpolitikai érdeke egyértelműen fellelhető abban, hogy amennyiben a kínai fél azt kéri, úgy Magyarország nem hozza nyilvánosságra a szerződést, az ellenkező eset nyilvánvalóan a felek közötti bizalomvesztéshez, továbbá az államok közötti kapcsolat megromlásához vezethet – küldte el álláspontját a legfelsőbb bírói fórumnak a tárca.

A volt független parlamenti képviselő, aki első fokon vesztett, másodfokon nyert, majd harmadfokon elvesztette a pert a Külgazdasági és Külügyminisztériummal szemben, abszurdnak tartja, hogy a Kúria szerint egy kínai-magyar szerződésben foglalt paragrafus erősebb az Alaptörvénynél és az információszabadságról szóló törvénynél.

Kapcsolódó cikk Egyre többe kerül az Orbán-kormánynak a Budapest-Belgrád vasútvonal Ezt a projektet szinte biztosan nem függesztik fel a költségvetési megtakarítás és kiigazítás jegyében.

A lap felidézte, a külügy először kikérte magának, hogy csak a kínaiak kérésére titkosította volna a szerződést, de harmadfokon már az maradt az egyetlen érve, hogy a kínaiak véleményét muszáj figyelembe vennie. Mindez azért is kínos az Orbán-kormányra nézve, mert 2020 áprilisában Varga Mihály pénzügyminiszter egy Facebook-videóban jelentette be, hogy aláírta a hitelszerződést, amelynek alapján az akkor több mint 700 milliárd forintosra becsült költségek 85 százalékát egy kínai állami bank adja majd. A bejelentés idejére pedig már az is eldőlt, hogy a munkát Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége végezheti majd el, két kínai vállalattal közösen.