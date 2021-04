Kistestvért kap az MNV az állami vagyon eladásához vagy megsemmisítéséhez

Új állami vállalat jön létre arra, hogy az állam megszabaduljon az állami vagyontól - derül ki az egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosítására a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslatból. Az új állami vállalat neve: Maradványvagyon-hasznosító (MVH) Zrt. Új fogalomként pedig megalkotják a kivezetésre szánt állami vagyon fogalmát is.

Az MVH konkrétan az állami TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. átszervezésével és a Magyar Nemzeti vagyonkezelő (MNV) Zrt. felügyelete alá tartozva jön létre.

A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartoznak

öröklés útján állami tulajdonba kerülő vagyonelemek

köztartozások fejében állami tulajdonba kerülő vagyonelemek

az az ingóság, amelynek az egyedi, nyilvántartási értéke az 1 millió forintot nem haladja meg

jármű

egyéb vagyonelem, amelynek az egyedi, nyilvántartási értéke nem haladja meg a 25 millió forintot

Az MVH feladata, hogy árveréssel vagy egyszerűsített pályázattal értékesítse a kivezetésre szánt állami vagyont. Ugyanakkor úgy is dönthet, hogy önkormányzatnak vagy egyháznak ingyenesen átadja az állami vagyont.

A vagyonelemek egy olyan szervezet részére kerülnek átadásra, amelynek fő célja és profilja a kis értékű állami vagyon további felhalmozódásának megakadályozása, a már felhalmozott és állami feladatokhoz nem szükséges vagyonelemekből álló portfólió kitisztítása, ennek keretében a piaci viszonyokhoz, lehetőségekhez igazodó értékesítési eljárások lefolytatása, vagy vagyonelemek társadalmilag hasznos célú, ingyenes átruházása, az értékesítésre és ingyenes átadásra sem alkalmas ingóságok tekintetében a selejtezéssel, megsemmisítéssel kapcsolatos feladatok ellátása

- olvasható az indoklásban.

Az MNV eddig is foglalkozott azzal, hogy megpróbálta eladni az állam számára feleslegesnek ítélt vagyont. Árverési oldalán jelenleg is lehet licitálni hétmillió forintot érő lakásra vagy a siófoki Hotel Móló is vihető 1,5 milliárd forintért. Az ingóságok terén pedig néhány ezer forintért lehet vásárolni autóalkatrészt az államtól, de 50 millió forintért a Volánbusz leselejtezett roncsait is haza lehet vinni. Most tehát annyi történik, hogy osztódással szaporodik az állam, a kis tételeket ezentúl az MVH próbálja meg eldani, míg a nagyobb és értékesebb dolgokat pedig megtartja magának az MNV.

Például az MNV adta el egymilliárd forintért egy ismeretlen licitálónak az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) által eladásra meghirdetett balatonszemesi Hattyú kempinget februárban. A vevő kiléte még ismeretlen.

Jelenleg a szerződéskötés fázisában tart a balatonszemesi kemping eladása, ennek okán sajnos még nem adhatunk ki információt a témában

- válaszolta lapunknak a Bahart.

Ellenben azt lehet tudni, hogy a balatonboglári kempinget a kecskeméti Terebezd Trade Kft. szerezte meg az MNV árverésén szintén egymilliárd forint körüli összegért. A cég mögött a milliárdos forgalmú, kecskeméti Horváth Építőmester Zrt. áll. Annyi fejlemény történt, hogy a Terebezd Trade idén februárban tulajdonosa lett a Partisellő Kft.-nek, amelynek főtevékenysége a kempingszolgáltatás. Ügyvezetője pedig Rajnai Attila, aki a kecskeméti Hírösvényt is kiadó Kreatív Press Kft. tulajdonosa is, korábban az Élet és Irodalomnál volt újságíró.