Kisvárdán nem állt le az élet: buszgarázst kap a fociklub és lesz küzdősportok háza is

A Kelet Felcsútjaként elhíresült Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban egyáltalán nem állt le az élet a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején sem. Látszólag a legfontosabb kérdések, úgy mint a sportberuházások, ekkor is napirenden voltak, sőt.

Arról, hogy a most felsorolt beruházások milyen és mekkora forrásból valósulnak meg, egyelőre nincsenek információink.

Május 21-én Leleszi Tibor polgármester, Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője a helyi vállalkozókkal tartott egyeztetést "a járvány, annak gazdasági hatásai, és az újrakezdés lehetőségeiről". Ennek során a város küzdősport egyesületének jövőjére is kitértek. Mint az a bejegyzésből kiderült, hamarosan újabb sportlétesítménnyel gazdagodhat a város, mégpedig a küzdősportok házával.

A napokban újabb sportberuházásról is sikerült megállapodni, ami szintén nem kapott nagy visszhangot, az mindössze egy helyi vállalkozó Facebook-bejegyzéséből derült ki, amit végül a polgármester is megosztott.

Közülük azonban csak két társaság nyújtott be ajánlatot, az MB Épszer Kft. a rendelkezésre álló összegnél drágábban, 104,4 millióért, az MHM Product Kft. pedig az önkormányzat forrásánál csupán 14 millióval olcsóbban, 96,3 millióért alakítaná ki a szükséges parkolókat. Bár ez egyelőre csak az eljárást összegző dokumentum, az árak alapján jó eséllyel a Seszták Miklóshoz közel álló cég, az MHM Product lesz a nyertes vállalkozó. A cég a Mikucza-család érdekeltségbe tartozik, számos projektben vesz részt Kisvárdán.

Információink szerint az eljárás kiírása még a helyi képviselő testület tagjait is meglepte. Mint az ismert, a veszélyhelyzet idejére a polgármesterek jogot kaptak arra, hogy a testület összehívása nélkül is döntéseket hozzon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a testületi tagokat a terítéken lévő témákról, illetve a döntésekről ne kellene tájékoztatni, adott esetben a véleményüket kikérni.

A jelek szerint azonban a kialakított közel 800 férőhely kevésnek bizonyult, most ugyanis további 43 dolgozói és vendég parkolót létesítettek , amiből kettő mozgássérült parkoló lesz. Emellett további 2 buszparkolót alakítanának ki, úgy, hogy a korábbi projekt során 13 buszparkolót építettek meg.

A közbeszerzési hatóság adatbázisában leltünk rá arra az eljárásra, melyet május 14-én írt ki Kisvárda Város Önkormányzata "multifunkcionális csarnok parkoló" építésére. Az ajánlattételre nem hagytak túl sok időt, mivel arra csak 11 napjuk volt az érintetteknek, május 25-én déli 12 óráig. A projekt az előzmények ismeretében egészen meglepő, mivel ezeket a parkolókat a helyrajzi szám alapján a stadion környezetében alakítanák ki, ahol nemrég építettek egy olyan nagy befogadóképességű parkolót, ami még a Puskás Stadion parkolójánál is nagyobb.

A volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa láthatóan nemcsak akkor gyarapodott, amikor a térség országgyűlési képviselője miniszteri posztot töltött be. A 2018-as választások után sem állt le a fejlődés, sőt, információink szerint a kormány által március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet idején sem jutott kevesebb figyelem a város sportinfrastruktúrájára.

