Klímabarát karácsony – hogyan fogjunk neki?

Lássuk sikerül-e! A greendependent.hu ad nagyszerű tippeket a megvalósításra. Igaz, a legtöbb tanács ellentétes a hagyományos magyar karácsonyi szokásokkal, és életmódváltásra ösztönöz, amire nem mindenki vevő, egyre több az úttörő gondolkodású honfitársunk is.

Nemcsak a külső, hanem a belső világítás mértékét is érdemes kikapcsolni, ha elutazunk. Fotó: Depositphotos

A fény a világ számos északi országában hozzátartozik az ünnephez, hogy eloszlassa a téli sötétséget, vagy azért – például az amerikai örök napfény birodalmában –, hogy emelje a pompáját a családi háznak. De nemcsak a külső, hanem a belső világítás mértékét is érdemes kikapcsolni, ha elutazunk. (Legfeljebb egy kis jelző fény pislákoljon, ne tűnjön fel, hogy üres a lakás.)

Éjszakára kapcsoljuk le a díszfényeket, és persze használjunk energiatakarékos fényforrásokat.

Kemény teherpróba: digitális detox

Próbáljunk meg az ünnep során is egy kis karbonmentességre törekedni: tévénézés vagy a számítógépes játékok helyett tereljük össze az egész családot egy jó kis társasjátékozáshoz.

Most nehéz feladat következik: tartsunk digitális méregtelenítést. Jelöljünk ki két teljes napot, amikor semmire és semmilyen eszközzel nem használjuk az internetet: nincs e-mailezés, nincs Netflix vagy Instagram. További digitális detox-tippek számos honlapon megtalálhatók – ilyen célból azért még érdemes netközelbe kerülni…

Tervezzük klímabarátra a karácsonyi menüt és főzzünk energiahatékonyan! Ügyeljünk rá, hogy amit lehet, egy időben főzzünk, süssünk, hogy kihasználjuk a maradék hőt, és azt fordítsuk a konyha melegen tartására.

A maradék sokba kerül

Csak annyit vásároljunk az ünnepekre, és annyi finomságot szedjünk a tányérokra, amennyi el is fog fogyni! (E témában már a magyar vendéglátás is tud újdonsággal szolgálni: az egyik budai all you can eat étteremben fizetni kell, ha a tányérodon hagyod a fölöslegesen rápakolt és megmaradt ételt.) Törekedjünk olyan ételsor összeállítására, amely figyelembe veszi a hagyományokat, ízletes, egészséges, továbbá szezonális és klímabarát is.

Otthon olcsóbb a mézessüti is

A legtöbb háztartásban mézeskalács is kerül az asztalra karácsonykor, és sokakban felmerül a kérdés, hogy mi éri meg jobban: otthon elkészíteni vagy boltban megvenni a süteményt?



Nos, a Magyar Energetikai Társaság számításai szerint egyértelműen jobban járunk az otthoni sütéssel. Bár a közlemény kiadása óta az élelmiszerárak jelentősen megemelkedtek, ez csak aláhúzza, hogy az otthoni munka kifizetőbb.

A megadott hozzávalók ára 2022 elején körülbelül 4000 forint volt, a 2016-os 1630 forinthoz képest. Az átlagfogyasztás alatti áramdíjjal (36 forint/kilowattóra) számolva, azonban még most is mintegy 700 forintra jön ki egy adag sütemény, azaz nagyjából 240 darab kis sütemény ára (feltéve, hogy a hozzávalókból 4-6 adag tészta, adagonként 6 tálca, tálcánként 40 mézes készül!). Bónuszként finom meleg és mézes fahéjillatú lesz a konyha, a sütés hője a lakást is melegíti.

Vezessük be a zero waste-t!

Alapelv, hogy csökkentsük az élelmiszerpazarlást, egyben az energiafogyasztást és karbonkibocsátást. Karácsonykor különösen jellemző, hogy túltervezzük a menüt, próbáljunk meg nem beleesni ebbe a hibába. Ha lesz maradék, alkossunk belőle új ételeket! Vezessük be otthon a zero waste konyha-szemléletet – az se baj, ha ünnep után. A jelszó: tervezz, vásárolj és főzz pazarlásmentesen, használd fel az alapanyagokat az utolsó morzsáig, tedd izgalmasabbá a klasszikus recepteket, éld ki a kreativitásodat az újrahasznosításban, és cseréld kisebbre a szemetesedet!

Ajándékozzunk időt!

Abban feltétlenül megegyezhetünk, hogy a karácsonyi ünneplésben a főszerep az együttlété kellene, hogy legyen. Az ajándékozás azonban öröm, és nemcsak annak, aki kapja.

Milyen ajándékot készítsünk, ha el szeretnénk kerülni a túlzsúfolt boltokat, környezetbarátok és energiatudatosak szeretnénk lenni, és ha lehet, spórolni is szeretnénk...? – teszi fel a kérdést a környezetvédelemmel, zöld témákkal foglalkozó online újság.

Ha például elektromos masinát ajándékozunk valakinek, válasszunk energiatakarékosat, és ha esetleg elemes a készülék, csomagoljunk mellé néhány tölthető elemet is.

Még jobban járunk, ha saját magunk készítünk különleges meglepetéseket (befőttet, savanyúságot, süteményt, krémlikőrt, fűszer- és gyógynövényolajokat) vásárlás helyett, vagy közösen eltölthető élményt (koncert- vagy színházjegyet), esetleg időt (gyermekvigyázást) ajándékozunk.

Élmények, gyümölcsfaültetés, állat örökbefogadása

Nyújthatunk élvezetes élményt, például közös kirándulást, főzést, vacsora-meghívást, de gyerek-vigyázást is. A nagyobbacskák mindig kedvelik az élmény-ajándékot: hegymászást, sátorozást, máshol-alvást, és a többi kreatív közös élményt.

Megfontolhatjuk az adományozást is: gyereknek ilyen például állatkerti állat örökbefogadása, akit aztán meg is lehet közösen látogatni, felnőtteknek pedig egy szívükhöz közel álló ügy támogatása a nevükben (például őshonos gyümölcsfák ültetése a TreeDependent programban keretében).

Mű legyen vagy valódi?

Ha már fa: alapkérdés ilyenkor, hogy mű vagy valódi? Az előbbi, műanyagból készül, nagyon sokáig eláll, csak elő kell szedni ilyenkor a dobozából, gyakorlatilag sosem bomlik le. A valódi fenyők illatosak, igaz, nem olcsó az előállításuk és a szállításuk se. Hosszú évekig kell nevelni, gondozni. Tetemes mennyiség megmarad belőlük az ünnep után, míg végül az utcasarkon fejezik be életüket, hogy jobb esetben bedarálják.

Újabban sokan a legjobb megoldásnak azt tartják, ha a valódi fenyőt elülteti valaki a kertjében, de egyrészt ehhez kert kell, meg nem árt szaktanácsadás sem: nem mindegy hova, milyen talajba, fény-árnyék viszonyba. No meg illik-e a fenyő a kert általános képéhez, növényvilágához, stílusához? Ez ügyben tehát nem árt kertésztől szaktanácsot kérni.

Köztes megoldás, főleg, ha nincs a családban kisgyerek, ha a kerti fenyőt díszítjük fel és a szobában csak fenyőágakat helyezünk el, ad abszurdum, egy kis házilag barkácsolt kézműves fácskát állítunk.