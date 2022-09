Kórházat támadtak az oroszok

Négy egészségügyi szakember vesztette életét, amikor az orosz erők tüzet nyitottak egy pszichiátriai kórházra az orosz határ mentén fekvő Harkiv megyei Szrtilecsa faluban, miközben a személyzet épp a betegeket evakuálta - hozta nyilvánosságra vasárnap Oleh Szinyehubov megyei kormányzó. "Sztrilecsa faluban az orvosok megpróbálták evakuálni a betegeket egy pszichiátriai intézményből. Az egészségügyi dolgozók még az ágyúzás alatt is, életüket kockáztatva megpróbálták megmenteni a betegeket. Harminc beteget sikerült kimenekíteniük a kórházból, amelyben több mint hatszáz beteget ápoltak. Az evakuálás alatt az oroszok heves ágyúzásba kezdtek" - fejtette ki a kormányzó. Hozzátette, hogy eddig négy egészségügyi alkalmazott haláláról tudnak, és két beteg szenvedett sérüléseket.

A vasárnapi orosz támadás egyébként beleillik az utóbbi időszaknak abba a taktikájába, amit Moszkva képvisel. Erről brit katonai hírszerzés vasárnap ismertetett friss helyzetértékelésében számolt be. Mint írták, az orosz hadsereg az Ukrajna elleni offenzíva februári 24-i kezdete óta is több ezer nagy hatótávolságú rakétát vetett be, de az utóbbi egy hétben egyre többször veszi célba a civil infrastrukturális létesítményeket. Ilyen jellegű támadások érték egyebek mellett az áramelosztó vezetékhálózatot, valamint a dnyipropetrovszki régióban lévő Krivij Rih város víztározójának gátját. Erről a támadásról a héten a helyi hatóságok is beszámoltak, közölve: az orosz erők manőverező robotrepülőgépekkel mértek csapásokat a város víztározójának gátján épült hidraulikus szerkezetre, és ennek következtében több környező településen megszakadt a vízellátás. A brit katonai hírszerzés vasárnap ismertetett helyzetértékelése szerint Oroszország az ukrajnai frontokon elszenvedett kudarcok nyomán valószínűleg szélesítette a csapásmérésre kijelölt helyszíneket, így próbálva megingatni az ukrán nép és a kormány morálját.

Az orosz hadsereg aligha lesz képes teljesíteni Vlagyimir Putyin minden katonai stratégiai célkitűzéseit, véli a brit vezérkar főnök. Sir Tony Radakin az ukrán hadsereg közelmúltbeli sikerei ellenére hosszan elnyúló harcokra lehet számítani.

Oroszország és Ukrajna egymást vádolták harcok kiprovokálásával Herszonban, miután egy videón összecsapások láthatók a megszállt ukrán város központjában szombat este. Az ukrán hadsereg ellentámadást vezet a déli város visszafoglalására, amelyet az orosz hadsereg foglalt el az invázió első heteiben. A Vesti-Crimea orosz hivatalos média szombat este egy videót sugárzott, amelyen két páncélozott jármű körüli lövöldözés látható.

Az Oroszországban a mai napig sztárnak számító énekesnő, Alla Pugacheva üzenetet tett közzé Instagram-fiókján, amelyben arra kéri az ország igazságügyi minisztériumát, hogy férje, Makszim Galkin mellé vegyék fel külföldi ügynökként. A bejegyzés azt követően tett meg, hogy előtte háborúellenes posztot írt. Ebben azt követelte: Oroszország vessen véget „fiaink halálának olyan illuzórikus célok miatt, amelyek országunkat páriává teszik, és amely miatt sokezer polgár veszíti életét”. Pugacsva üzenete egy nappal azután látott napvilágot, hogy Galkint – az Ukrajnával vívott háború ellen többször szót emelő komikust – Oroszország külföldi ügynöknek kiáltotta ki politikai tevékenység miatt. Az orosz igazságügyi minisztérium szerint a külföldi finanszírozási forrása Ukrajnából származik. (Forrás: Guardian)