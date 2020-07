Koronavírus: Egyre durvább a helyzet Magyarország déli szomszédjánál

Szerbiában egy nap alatt 19 717-ről 20 109-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Pénteken 10 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 452-re nőtt. Koszovóban az utóbbi 24 órában 5369-ről 5472-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Szombatra hattal, 124-re nőtt a halálos áldozatok száma. Négyezer rendőrt bíztak meg azzal, hogy ellenőrizze, az emberek betartják-e a korlátozó intézkedéseket, illetve a karantén szabályait. Akik megsértik az előírásokat, pénz-, de akár börtönbüntetéssel is sújthatók.

A koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották a palicsi nemzetközi filmfesztivált, korábban pedig a szervezők lemondták a kishegyesi Dombos Festet, az újvidéki Exit fesztivált, a belgrádi Beer Festet, a nisi Nishville fesztivált, valamint a gucai trombitafesztivált is.

