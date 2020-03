Koronavírus: folyamatosan figyelik az álhírek terjesztőit

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a haszonszerzésből elkövetett félretájékoztatás bűntettnek számít, amit folyamatosan figyel a magyar kormány. Eddig 28 hírrel kapcsolatban állapították meg, hogy közveszélyes információt tartalmaz, de jelenleg még csak 4 büntetőeljárás folyik, közülük már egy elkövetőt be is azonosítottak.

Az Országos Tisztifőorvos Asszony, Müller Cecília elmondta, hogy továbbra sincs magyar fertőzőtt, bár növekvő számot mutatnak a tesztigénnyel fellépő járványügyi szakemberek beszámolói, ezért jelentősen fokozódott a kontaktkutatási eljárások száma.

Figyelik a vírussal kapcsolatos álhíreket. Fotó: depositphotos.com

Az Európai Unióból érkező úgynevezett "szelektív üzenetet" kapott tegnap Ausztria, Csehország és Magyarország, tehát azon országok, amelyeket érintenek azok a lányok, akik Bécsből Budapesten át utaztak Csehországba FLIX busszal. Végigkövették az útjukat, kutatják a kontaktszemélyelyeket, akikkel a lányok találkozhattak. A lányokról kiderült, hogy nem 2 főről van szó, hanem négyről, akik közül hárman betegedek meg. Közülük 2 fő Csehországban lett rosszul, a harmadik lány vissza akart utazni Amerikába, de útja közben olyan tüneteket észlelt magán, hogy jelenleg egy dániai kórházban tartózkodik. A lányok két napig tartózkodtak Budapesten egy belvárosi lakásban, melynek bérlőjével nem találkoztak, viszont gyalogosan több helyen is jártak, például romkocsmában, palacsintázóban, gyógyszertárban, valamint a Széchenyi Fürdőben is.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a Széchenyi Fürdőben már egy hete megerősített fertőtlenítési eljárást követ, a klórszintet is megemelték a medencékben. A nem klórozható gyógyvíz pedig olyan magas hőfokú, amit a vírus nem él át, ennek ellenére elrendelték a rendkívüli takarítást ott is. A cseh hatóságok minden utast kiértesítettek, de továbbra is várja a magyar hatóság a busz ülésrendjét, hogy kiderüljön, kik ültek igen közel a lányokhoz. A népegészségügyi munkatársak viszont jelenleg is folyamatosan dolgoznak a lányok útvonalán, s göngyölítik fel a kontaktusok útját.

Menczer Tamás külügyi szóvivő arról számolt be, hogy a világ öt országában 12 magyar van karanténban. Olaszországban egy magyar kamionsofőr rekedt a lombardiai karanténban, de jól van, valószínűleg március 9-én feloldják a karantént. A Tenerifén rekedt magyar családnál is lehet, hogy hamarabb feloldják a karantént. Németországban egy Erasmus-on részt vevő magyar lány van karanténban, aki tünetmentes, viszont együtt kávézott egy társával, akiről kiderült a fertőzés.