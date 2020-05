Koronavírus: fordulat Budapesten, most először történt ilyen

A korlátozások enyhítése óta most először árulkodnak ilyen fordulatról a számok, igaz, egyelőre még csak a főváros esetében.

Mint arról reggel mi is beszámoltunk, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fő számok továbbra is kedvezően alakulnak Magyarországon. Az elmúlt napoknak megfelelő ütemben emelkedik a fertőzöttek száma, miközben egyre kevesebb az elhalálozások száma is. Láthatóan az enyhítések - főleg vidék esetében - nem borították meg a statisztikát, a járványra ezek negatív hatással nem voltak.

A péntek reggeli számok ugyanakkor olyan pozitív fordulatról is árulkodnak, amire még nem volt példa - igaz, egyelőre csak Budapestre áll ez a kijelentés.

A fővárosban a gyógyultak száma ugyanis most először haladta meg az aktív betegek számát. A péntek reggeli adatok szerint Budapesten 707 aktív koronavírus-beteg volt, amivel szemben a gyógyultak száma 757-re emelkedett az előző napi 691 főről.

Erre a fordulatra előbb-utóbb optimális esetben számítani lehetett, mivel az aktív betegek száma folyamatosan csökken, ugyanakkor egyre többen gyógyulnak meg a betegségből. Ebből kiindulva egy nap vidéken is megtörténhet ez a fordulat, ha a járvány terjedése a jelenlegi - vagy lassabb - ütemben folytatódik tovább. Vidéken a legfrissebb adatok szerint 908 aktív beteg van, a gyógyultak száma oedig 830.

(szerk.: az ábra megtörése azzal magyarázható, hogy május 19-től, miután Pest megyét a korlátozások szempontjából vidékkel egyenrangúvá tették, a statisztikát is ehhez igazították, addig a Pest megyei adatokat Budapesttel összesítve közölték.)