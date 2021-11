Koronavírus: két év börtönt kapott a férfi, aki miatt több százan kerültek karanténba

A dél-kínai Kuanghszi-Csuang régió egyik bírósága két év felfüggesztett börtönre ítélt egy Vietnámból hazatérő férfit, aki eltitkolta a határátlépéskor azt, hogy amíg külföldön tartózkodott, több potenciális fertőzöttel is találkozott, valamint azt is, hogy saját magán is tipikus koronavírus tüneteket észlelt.

A Cao vezetéknevű férfi április végén tért vissza Kínába, és az elsőre ártalmatlannak tűnő hazugsága nem kis fejfájást okozott a vele kapcsolatba kerülőknek, hiszen összesen 459 civil, valamint a Kuangszhi kikötő 29 fős személyzete is két hetes karanténba kényszerült – a vád szerint mintegy 645 862 jüanos (nagyjából 33,3 millió forint) kárt okozva.

hirdetés

A Pinghsziang városi népbíróság döntése alapján Cao két év börtönt kapott három évre felfüggesztve, valamint 200 ezer jüan (nagyjából 10,3 millió forint) megfizetésére is kötelezték.

(Global Times)