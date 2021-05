Koronavírus: már a második körös oltások is belassultak

Az Operatív Törzs jelentése szerint a beoltottak száma 4 305 775 fő, közülük 2 503 575 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt 17 134-gyel nőtt a teljes létszám, ám a korábbiakkal ellentétben most a részletes adatok sem árulkodnak fokozott oltási tempóról. Eddig az alacsony növekedés ellenére is a részletesebb adatok arról árulkodtak, hogy folyamatosan nagy tempóban zajlanak az oltások, mivel több tízezres, akár 60 ezres számban adják be a vakcinák második dózisát. Most azonban nem beszélhetünk ilyenről, mivel a második oltásukat felvevők száma is mindössze 15 ezerrel emelkedett.

Közben a járványhelyzet további javulást mutat. 677 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elvégzett 10 552 mintavétel alapján a tesztek 6,4 százaléka lett pozitív, ez az arány fokozatosan csökkenő trendet követ hetek óta már, ami a járvány visszaszorulására enged következtetni.

Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 575 610 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 188 083 főre csökkent.

3384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, számuk 31-gyel emelkedett előző naphoz képest, ellenben a lélegeztetőgépen lévőké tovább csökkent: 394-en vannak.