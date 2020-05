Koronavírus: már látszanak a javulás jelei a briteknél és az olaszoknál

Nagy-Britanniában és Olaszországban is pozitív számadatokról érkezett hír.

Olaszországban tovább csökkent az aktív koronavírusos fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt paciensek száma - közölte az olasz polgári védelem. A közlemény szerint hétfőre 211 938-ra nőtt ugyan az igazolt fertőzöttek száma - a haláleseteket és a gyógyultakat is beleszámítva -, az új fertőzöttek száma 1221 volt. Az aktív fertőzöttek száma azonban az elmúlt huszonnégy órában 199-cel csökkent az előző napihoz képest, és hétfőn 99 980 volt.

Jelenleg 1479 koronavírusos pacienst kezelnek intenzív osztályon, a számuk 22-vel csökkent vasárnaphoz képest. Az elmúlt 24 órában 195 beteg hunyt el, a halálesetek száma így 20 079. A betegségből 82 879 ember gyógyult meg, 1225-tel több, mint az előző nap. Hétfőn 81 678 ember - az igazolt fertőzöttek 82 százaléka - volt karanténban tünetmentesen vagy kisebb tünetekkel.

Március vége óta nem volt a jelenlegihez hasonlóan alacsony a koronavírus-járvány okozta halálesetek napi száma Nagy-Britanniában - közölte a brit egészségügyi miniszter.

Matt Hancock, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta hétfő este a Downing Streeten, elmondta: az előző 24 órában 288 halálesetet jelentettek a brit hatóságoknak. Nagy-Britanniában eddig 28 734 halálos áldozata van a Covid-19 járványnak.

Hancock hangsúlyozta, hogy a hétvégeken általában kevesebb halálozási adatot dolgoznak fel, és az összesítésből most kimaradt halálesetek várhatóan a következő napokban megemelik a számokat. Ezzel együtt is azonban az utóbbi 24 órában feljegyzett 288 haláleset az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat a március vége óta eltelt időszakban, beleértve a hétvégéket is.

Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a sajtótájékoztatón már nagyon egyértelműnek nevezte, hogy Nagy-Britannia túljutott a járvány tetőzésén.