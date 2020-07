Koronavírus: Romániában átlagosan két hétbe telik egy saját kezdeményezésű teszt elvégzése

Hétköznapokon a kiértékelt tesztek száma az utóbbi héten már meghaladta a húszezret, ezek csaknem felét azonban most már nem orvosi javallatra, hanem saját kezdeményezésre végzik.

Romániában átlagosan két hétbe telik, amíg a külföldi nyaralásra készülő, vagy egészségi állapotuk miatt aggódó emberek megtudhatják, hogy elkapták-e a koronavírus-fertőzést - írta hétfőn a G4Media hírportál. A lap számos magánklinikánál érdeklődött a vírus jelenlétét kimutató PCR-tesztek ára és a kialakult várólista felől: a mintavételt leghamarabb egy jászvásári klinikán szerdára sikerült előjegyezni, de a koronavírus-teszt eredményére itt is további öt munkanapot kell várni.

