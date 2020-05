Koronavírus: új ország került a fekete toplista élére

A koronavírus ellenes karantén Latin-Amerika több országában is éhséglázadásokhoz vezet.

A közelmúltban pedig egymás után két egészségügyi miniszter is távozott posztjáról „az egészségügyi szakértők tanácsaival kapcsolatos attitűdje” miatt.

Míg korábban Olaszországban, majd az Egyesült Államokban követelte napi szinten a legtöbb áldozatot a koronavírus-járvány a világon, most új ország került a fekete toplista élére: Brazília, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!